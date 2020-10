OVAJ PEVAČ DOBIO JE PONUDU DA GLUMI U FILMOVIMA ZA ODRASLE: Pitali ga da bude DEO JATA, a kad mu je žena ČULA SKROZ JE ODLEPILA!

Slobodan Radanović ispričao je svojevremeno kakve ponude je dobijao u prošlosti.

Pevaču su jednom prilikom ponudili da bude glumac u filmovima za odrasle.

"Dobijao sam ponude za razne poslove, ali ponuda da budem takav glumac mi je bila neverovatna", rekao je Slobodan tada.

"Bio sam na putu i upoznao čoveka koji je vlasnik poznate mreže sajtova za odrasle. Ne bih da mu otkrivam ime. Reći ću samo da je poznat u svetu. On me je pozvao da se pridružim njegovom jatu i budem glumac u filmovima za odrasle, ali odbio sam. Nisam želeo da imam odnose pred kamerama. Bio sam u šoku, a on se baš razočarao što nisam pristao jer mi je ponudio veliki iznos", iskren je bio pevač.

Kako je u "Zadruzi" otkrio, njegova tadašnja supruga je na tu ponudu odmah burno odreagovala: "Dao mi je štos vizitki. Kija mi sve pobacala!"

