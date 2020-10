ZORICA MARKOVIĆ NE MOŽE BEZ RIJALITIJA: Ulazim da napravim LOM, sve ću im sasuti u LICE! Spomenula Kijinu mamu a ON nek se pričuva

Pvačica Zorica Marković je neko ko važi za glavnog rijaliti igrača zbog britkog jezika kojim sve takmičar postavlja na svoje mesto. Iako trenutno nije u Zadruzi, po svemu sudeći, njen ulazak se krčka, iako ona to javno ne sme da potvrdi.

- Narod me ubija sa porukama da udem u rijaliti. Tačno se oseti da ja tamo falim. Ne glumim nikakvu opasnicu, ali poznajući sebe, biće lom. Nastao bi haos. Opet bih bila osuđivana i važila za najveće zlo, ali šta da radim, ne mogu da ćutim. Ima tu mnogo foliranata kojima ću sve da kažem u lice. Meni je žao ljudi koji su nepravedno zapostavljeni, a to su Rada Vasić i Nadica Zeljković. One su vrlo interesantni likovi i ja bi ih aktivirala svojim ulaskom - kaže Zorica i dodaje da redovno prati čitav projekat.

- Pratim sve kako se radi i šta. Sviđa mi se što je mlad svet, lepe su devojke. Na potpuno drugačiji način su se istakli sadašnji takmičari. Slušaju jedni druge, pre smo vikali kao ludi - govori Markovićeva, koja smatra da je Miki Đuričić napravio grešku.

- Miki nije trebalo to da uradi, ta greška mu nije bila potrebna. On je preko potreban za rijaliti, dopalo mi se kako je funkcionisalo na početku i onda sve upropasti udarcem. Znam da ima kratak fitilj, ni ja ne mogu da prećutim neke stvari. Morao je sebe da obuzda jer sada ima dete - kaže pevačica, a onda se osvrnula na loš odnos izmedu Tome Panića i njegove izabranice Nadeżde Biljić.

- Sve i da se on, kako kaže, igrao iline znam šta, nije trebalo to da uradi. Toma je uvek żeleo da napravi priču kako bi bio aktuelan, ali ovog puta nije smeo sebi takve stvari da dozvoli. Tajfilmski poljubac sigurno nije bio glumna Trebalo je u glavi da ima suprugu i dete. Nažalost, u tom rijalitiju gledamo sve te muževe u jadnom stanju.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic

BONUS VIDEO

Kurir