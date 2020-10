OSTAVILA SAM FILIPA! Iva Grgurić bez dlake na jeziku, progovorila o TUŽBAMA, pa odbrusila: On je napaćen, preopterećen sa mnom!

Iva Grgurić je progovorila o svojim bivšim cimerima treće sezone "Zadruge", te napomenula da je svesna da je i dalje pominju, pa spomenula i tužbe, ali je otkrila da su neki zadrugari četvrte sezone taktičari, i da je ona unikat, aludirajući na Moniku Horvat, za koju mnogi spekulišu da mnogo liči na Grgurićevu.

"Kao što znate ja vodim vremensku prognozu, sama moram da osmišljam celi scenario, pa sam mislila da bi bilo interesantno da vremensku dijagnozu vodim u venčanici. Tako da Filipa sam ostavila pred oltarom, i uletela sam da odvodim vremensku dijagnozu", rekla je Iva kroz smeh, pa se osvrnula na bivše zadrugare koji je pominju, napominjući da će se time baviti njen advokat:

"Monika mi ne deluje kao neka gej osoba, neko kom će se sviđati devojka, ona je meni čisto strejt. Marko Đedović je napaćen, on je opterećen sa mnom, počeo je i da izmišlja. Ali ja tu neću prljati svoje prste, to će preuzeti moj odvjetnik, i to vrlo brzo, tako da on će snositi sve sankcije, i posledice za svoje reči, i djela. To ćemo sve da rešimo ja i moj odvjetnik", rekla je pobednica "Zadruge".

