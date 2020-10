ACA LUKAS SE POKAJAO: Nikad više neću pevati na ROMSKOJ SVADBI!

Aca Lukas jedini je pevač sa estrade koji nikada nema problem da otvoreno govori o svim temama, čak i kada one nisu povoljne po njega. Tako je bilo i ovaj put. Dok se drugi pevači hvale time da su pevali na luksuznoj svadbi u Rimu i dobro zaradili, on priča suprotno. Pare, kako je rekao, jesu dobili, ali ne na dostojanstven način. Osim toga pričao i o drugim aktulenim dešavanjima u njegovom životu.

foto: Printscreen/Ami G

Zašto se ti nikada nisi uključio u politiku s obzirom na to da si upućen u sve, elokventan?

foto: Kurir Ljiljana Stanišić

- Nije poenta priče da narodni poslanik zna sve ono što treba. Poenta je da ljudi što više teže da znaju šta se dešava oko njih, jer ti je kvalitet života automatski bolji. Ljudi koji ne znaju ništa, ja ih zovem guska u magli. Kada mi neko pokaže kartu sveta, bez da piše Srbija, a da ne znam da ubodem gde sam, za mene je to promašen život. Šta god da je završio u životu, šta god radio, koliko god ima materijalno. Ježim se kada mi neko kaže "ja ne gledam televiziju i ne čitam novine". Ša šta radiš onda, živote moj? Šta si ti? Baba vanga, ti sve znaš.

Dobro, sada ozbiljno, što se ne uključiš u politiku?

foto: Sonja Spasić

- (Smeh). Možda nekada se uključim u politiku. Ali, znaš kada? Kada budem bio nezadovoljan onim što rade političari, pa da probam da im budem opozicija. Sada nemam razloga da se uključujem u politiku, jer ovi sada trenutno i već godinama rade jako dobro i odlično za ovu zemlju, Ja mogu samo da im dam podršku. Moj ulazak u politiku sada bi izgledao kao neka korist, što mi nije na pameti.

Pričaju da ti imaš korist od trenutnih vodećih političara i stranaka.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Ja apsolutno imam korist i od Vučića i od SNS-a kao građanin ove zemlje. Ali na svu sreću, svi građani ove zemlje imaju korist od njih. Dobro vode ovu državu. Ako mislite na neku drugu korist, nema potrebe.

Ponovo si morao da otkažeš koncert, ali i nastupe.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam ga zakazao, a bilo je za ne daj Bože da ga otkažem. Ništa to nije strašno. Ili je možda kriv Vučić. (smeh). Hajde da okrivimo Vučića za sve što nam ne odgovara. Za sve što je dobro u ovoj zemlji Vučić je kriv. Može da priča ko šta hoće. Da li imam korist ili nemam, to odgovorno tvrdim, i zato ih podržavam.

Imao si nedavno ozbiljan nastup u Italiji.

foto: Instagram

- Mislite na romsku svadbu? Gde to ozbiljno, to su gluposti. Neću to da radim više nikad. To su bre budale! To su lopurde koje organizuju svadbu, neki Romi koji imaju love. I onda oni vrte te pare među sobom i ovi momci, par muzičara, koji organizuju svadbe po celom svetu. To sam tek sad provalio o čemu se radi. Nešto se preganjaju, prebijaju, pevači pevaju. Neko dobije gažu, ja i Ceca smo dobro plaćeni. Velike pare smo dobili, ne bih ni došao ovako. Ovi kite, trpaju, stavljaju nam pare na čelo, u košulje i u brushaltere pevačicama, da bi posle njima vratili pare. Ja ne dozvoljavam da meni iko lepi na čelo novčanice, pa da mi posle traži da mu vraćam. Pravi od mene kafansku pevačicu sa Ibarske magistrale i da mu ja posle vraćam. Tako da ta veselja su takve budalaštine, gluposti, i neću više da učestvujem u tome. U stvari hoću, ali moraće da mi donesu jedno sto hiljada unapred i da sedim na bini, pevam pola sata i da idem kući.

Da li je nekada neko iskoristio tvoje ime da bi sebi pribavio neku korist, bilo da je reč o muzičarima, kolegama, menadžerima?

foto: Printscreen/Ami G

- Upravo odmotavam jedno klupko. Nećemo da pominjemo imena, firme. Samo ću da vam kažem da to radimo Saša Mirković i ja. Ozbiljno klupko. Masa ljudi, ozbiljnih estradnih prevara, počev od prava izvođača, preko SOKOJ-a, Jutjub kanala. Ogromne malverzacije pojedinih estradnih muzičara, ogromne krađe se dešavaju. Uskoro ćemo početi da obelodanjujemo, napismeno da su to malverzacije kakve svet nije video. Ozbiljno potcenjivanje intelignecije svih nas pevača, izvođača od strane veliki firmi, estradnih kuća. Znate na šta mislim.

Misliš i na Grand?

- Mislim na sve.

Ko ti je i šta ukrao?

foto: Nemanja Nikolić

- Polako, otvaramo pandorinu kutiju. Neću da pominjem ni likove, ličnosti, firme, ali da je bilo krađa ozbiljnih i devijacija u ovom poslu, to je strašno.

Nedavno je Kurir pisao o prevarama od strane pojedinih javnih ličnosti koje reklamiraju nameštene utakmice. Kako ti to komentarišeš, da li su i tebi to nekada ponudili da reklamiraš?

- To sam čuo. Nisam upoznat sa slučajem, ali to su prilično glupave prevare na koje nasedaju ljudi. Ali ko vara treba da ide u zatvor. Mene niko nije vrbovao za to, ili nisam obratio pažnju. Ali da me je vrbovao,m oterao bih ga u pi*du materinu. Po spisku tih ljudi koji ih reklamiraju se vidi da su to pevači nekih nižih kategorija. To nisu neke velike zvezde.

Pokušali su da vrbuju i Vanju Grbića, ali je on obelodanio prepisku i rekao im da nije iz tog sveta.

foto: Printscreen, Obrazovanja I Sporta Republike Hrva

- Eto, čovek je društveno odgovoran. On je sportista, velika zvezda. Na našoj estradi ima dosta kukolja koji to neće da urade kao Vanja. Taj čovek je osvajač olimpijskih medalja, suvišno je porediti njega i neke pevače koji jedva čekaju da ih neko zakrpi nekom parom, pa sve rade.

Zašto to rade? Je l tolika kriza?

- Ti ljudi su bili u krizi i kada nije bila kriza. Da se razumemo. Neko ko nema posla, nije imao nikad. Sad svi kukaju, a neko ni nije imao posla. Oni ga nisu imali ni pre korone

Šta ti misliš kada će sve ovo proći? Kada ćete početi normalno da radite?

- Ja nisam Baba vanga. U našoj zemlji se radi uveliko. Ubiše se od posla. Vidim splavovi, nisam video toliko gostovanja pre korone, ranije ti neki pevači nisu ni pevali na takvim mestima, a sada rade. Ja ne radim jer neću, imam druga posla. Sve je vezano za muziku. Imam biznis da povratim pare koje su mi ukrali i radim novi CD. Do kraja godine izlazi, u decembru. Korona se ne prenosi putem muzike, putem CD-a, Jutjuba, USB-a, srećom. Nije prenosivo preko blututa (smeh).

Savestan Štitim se od Korone Dešava se porast broja obolelih od korona virusa opet. Kako tebi sve to izgleda? foto: Printscreen/TV Pink - Dešava se isto što i u celom svetu. Vidite da je u svetu ludilo totalno, opez porast svega. Imaju sada i neke nove teorije zavere u Nemačkoj, čitao sam. Bune se, kažu da je namešteno. Kao, nije virus nego je bakterija. Čitao sam to, pa se smejem. Ne znam šta da mislim kada je u pitanju pandemija i epidamija. Zapravo, nemam šta da mislim, nego radim šta se kaže. Koliko se ti pridržavaš tih mera i šta misliš šta je pametno u celoj ovoj situaciji? foto: Printscreen, Premijera - Imam društvenu odgovornost kao javna ličnost i ne mogu da pričam svašta. To se odnosi na to da imam neka svoja pravila. Možda neko drugi, kada bi se tako ponašao, ne bi bilo dobro. Mogu samo da kažem da ne ugrožavam nikoga, pazim na sebe koliko mogu i pridržavam se pravila.

Pomirenje Aca opet sarađuje sa Sašom Mirkovićem Tvoje pomirenje sa Sašom Mirkovićem je sve iznenadilo. foto: Marina Lopičić - Ljudi prave greške u životu. Pravim i ja, pravi i Saša. Upravo zbog svih tih stvari mogu da kažem da sam ja često puta bio zaveden i to upravo od ljudi koji su najviše imali protiv toga da mi radimo zajedno. Jedno je evidentno, najbolji estradni menadžer i najveća estradna zvezda treba da rade zajedno. Karijera mi je najbolja bila kada sam radio sa njim.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić/ Foto: Printscreen/Facebook/Balkan Uživo

Kurir