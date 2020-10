TONI CETINSKI, 13 GODINA OD SMRTI TOŠETA PROESKOG: Bio je vanserijski čovek, njegove reči su mi smernice u životu KURIR TELEVIZIJA

Povodom 13 godina od tragične pogibije Tošeta Proeskog, njegov kolega Toni Cetinski se prisetio trenutka kada je prvi put čuo glas makedonskog anđela. "Bilo je to u Bihaću, na festivalu. Za vreme tonske probe prvi put sam čuo glas, tu interpretaciju. Iako je bila proba on je uvek davao 120 odsto od sebe. Sećam se da sam pomislio da moram ubrzati da vidim ko to peva.

Video sam čoveka koji ne izgleda kao čovek, bilo je to nešto vanserijski, ne samo fizički, nego to pevanje iz dubine, kako je zračio i koliko je dao svojom poniznošću i ponašanjem, poštovanjem svih oko sebe. Iako je bio mlađi od mene, jako sam puno od njega učio. I danas njegove reči, shvatanja su mi smernice u životu i tako će ostati dok sam živ", emotivan je Cetinski.

