BEZ DILEME SAM GA POZVALA DA DOĐE KOD MENE! Aleksandra Prijović 4 godine voli Živojinovića, a OVAKO je sve počelo!

Pevačica Aleksandra Prijović pre dve godine izgovorila je sudbonosno "da" svom izabraniku Filipu Živojinoviću sa kojim ima sina Aleksandra.

Aleksandra i Filip u par navrata isticali su da su na samom početku njihovog upoznavanja znali da su stvoreni jedno za drugo. A pevačica je sada ispričala kako je njihova romansa uopšte počela.

"Nisam imala dilemu... Možda smo se videli nekoliko puta nešto kratko i ja sam bez dileme znala da je to to i pozvala sam ga da dođe kod mene", otkrila je Aleksandra u ''Magazinu In''.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Kurir