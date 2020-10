MAJA PROGOVORILA O ODNOSU SA MENSUROM! Marinkovićeva priznala da je provela NOĆ sa Ajdapašićem! Bilo nam je ludo i NEZABORAVNO!

Maja Marinković nakon skandala sa bivšim ljubavnikom Markom Janjuševićem Janjušem, utehu je pronašča kraj bivšeg cimera iz Bele kuće, Mensura Ajdapašića.

Naime, njih dvoje su se sinoć zajedno provodili u gradu posle čega su zajedno otišli u njen stan, a on je priznao da je planula strast između njih.

"Znate da ja njega jako gotivim, mi smo uvek bili u dobrim odnosima. Mi smo uvek bili u komunikaciji nakon rijalitija, javio mi se sada kada je došao u Beograd i dogovorili smo se da izađemo", rekla je Maja, i potom dodala da su proveli noć zajedno.

foto: Pritnscreen

"Bili smo sinoć u društvu Jelene Pešić i Edisa Fetića. Po završetku izlaska smo otišli svi kod mene u stan da se družimo, sedimo, zezamo se, pričamo i to je to. Nakon toga su oni svi otišli kuci, ja sam ostala u svom stanu i to je sve. Mensur je super momak tako da ne vidim ništa loše u tome. I moram da napomenem da smo se super proveli, bilo je ludo i nezaboravno", poručila je Marinkovićeva.

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

