MILJANA JE NERVNI BOLESNIK, A TOMOVIĆ DEČKO SA 3 MESECA TERETANE: Ovako prijatelj brani Kristijana Golubovića i njegovu PORODICU

Posle žestokog sukoba Kristijana Golubovića sa Marijom i Miljanom Kulić, potrebu da se oglasi osetio je žestoki momak sa vrelog asfalta i Golubovićev prijatelj, Gradimir Mitić.

- Pre svega, Kristijan je moj dobar, dugogodišnji prijatelj. Znamo se dugo, porodično se posećujemo, supruge nam se poznaju, deca se znaju, i imamo neke zajedničke misije i razmišljanja - istakao je Mitić na početku svog izlaganja.

- Ne mogu da razumem neke zadrugare, poput Vladimira Tomovića, koji ide taktikom Miljane i Marije Kulić. Dajte da uništimo najjačeg, da bismo mi mogli da opstanemo. Trentuno, Kristijan je najinteresantniji u "Zadruzi" i najveći šou pravi. On ima mnogo toga iza sebe, i mnogo toga može da ispriča i pokaže. Vladimir Tomović je jedan dečkić, koji nije osetio ulicu, kao što smo mi osetili. To je dečko koji ima tri meseca teratane, i to je to. Mi ne možemo da se poredimo. Stvari koje smo mi radili u naše vreme, sada su nezamislive. To što je Tomović zamislio, da isprovocira Kristijana, to je nemoguće. Kristijan je svašta prošao, i može mnogo toga da izdrži - tvrdi Gradimir, koji se u nastavku priče osvrnuo i na majku i ćerku Kulić.

- Ne mogu da razumem Mariju Kulić, koja štiti svoju ćerku Miljanu kao da je boginja, a svi znamo ko je i šta je ona, jedan nervni bolesnik, koji ima napade stalno. Kako može da kritikuje druge devojke, dok njena ćerka spava sa muškarcima u "Zadruzi" i pravi gluposti na oči svoje majke. One isto žele da isprovociraju Kristijana i da ga diskvalifikuju, jer im je on pretnja što se tiče rijalitija. Kad im je Kristijan pomenuo moju izjavu u novinama, poludele su, jer ih je pogodila istina - priča Mitić, koji ne štedi reči hvale za Kristijanovu suprugu.

- Kristijanova žena je žena za porodicu i kuću, što se vidi i po tome što ne želi da se pojavljuje u javnosti, po tome kako se ponaša, i kako mu je dete vaspitano. Kristijan će sve podneti, ali mi nije jasno zašto se Kulićke kaže na njegovu suprugu i dete - kaže on u snimku na Jutjubu, koji je podelio Ivan Mitrović Biza.

