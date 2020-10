PALA SAM NA NJEGA JER JE DOBAR ČOVEK: Grujićeva iskreno o Gobelji, upoznavanju roditelja i zajedničkom ŽIVOTU! Stalno su zajedno!

Katarina Grujić je otkrila nove detalje veze sa fudbalerom, a takođe je jedna od retkih koja je iskreno govorila i o tome kako podnosi tešku poslovnu situaciju.

Pevačica je iznela privatne detalje koje dosad nije otkrivala.

Da li si došla u situaciju da moraš da spustiš cenu nastupa?

- Imala sam dosta nastupa dok su splavovi radili. Naravno, spustila sam svoju cenu za pedeset odsto sigurno. Zato što su i poslodavci u problemu, kao i pevači. To je zato što se međusobno razumemo i hvala im što su uopšte zvali i omogućili toliko termina za nastupe. Sad, šta će biti u naredna tri meseca, ne znam. Ozbiljno se plašim da neću ponovo raditi nigde. Pre svega, mislim na psihičko stanje, ne na materijalno. Nisam navikla da sedim kod kuće, da ne vidim svoju publiku, da ne izađem sa svojim prijateljima do pet ujutu. Razumem da je virus opasan, ali videćemo kako ćemo preživeti naredni period.

foto: Printskrin/Instagram

Mnogi su za ovih sedam meseci "iskrckali" ušteđevinu koju su imali. Kakva je situacija kod tebe?

- Nikad više para nisam potrošila nego tokom korone, a nisam ni šopingovala, ni putovala. Potrošila sam duplo više para nego inače (smeh).

Mnogi planiraju neki privatni biznis. Da li razmišljaš da zarađuješ, recimo, putem Instagrama?

- Iskreno, ne razmišljam. Nisam neko ko reklamira stvari na taj način, uradim to prijateljski. Nemam ništa protiv toga, naravno. Svako treba da se snađe kako može, ali ja trenutno ne razmišljam o tome.

Da li vam je opterećenje u vezi što ste oboje javne ličnosti?

- Za sada nije. Meni je prvi put da sam u vezi sa nekim ko je poznat javnosti, a i njemu. Lepo nam je, a razumemo se. Podržavam ga u njegovom poslu, imam razumevanja za treninge i karantin. Ima i on za moj. Kada sam imala prvi nastup posle korone, to je bilo za njegov rođendan, ali je on meni poklonio to veče buket ruža. Veoma je pažljiv i podržava me u svemu. To je najvažnije u vezi, da se ljudi podržavaju i da se međusobno poštuju.

foto: Printscreen/Premijera

Ranije si govorila da si imala veze u kojima muškarci nisu bili ostvareni, da su te iskorišćavali, pa čak i da si ih izdržavala. Da li si sada ponosna što imaš muškarca koji ti parira?

- Ne radi se samo o tome što je Marko ostvaren, već je reč i o njegovoj ličnosti i karakteru. Na to sam "pala" na prvu loptu. Ne bih baš da otkrivam te privatne stvari, ali "pala" sam na to što je dobar čovek i mogu da kažem da je sličan meni. Prelepo nam je. Ne volim našu intimu da otkrivam, već da to ostane između naša četiri zida. Ljudi kad vide da je nekome lepo pokušavaju to da pokvare zbog nekog svog nezadovoljstva.

Da li je to bio razlog što nisi odmah obelodanila vašu vezu?

- Naravno. Mi smo mesecima zajedno. Sad sam htela da se ispalim i da kažem od kad tačno, ali saznaće se svakako (smeh). Otkrili smo kada sam mu čestitala rođendan.

Ovo je bio pravi trenutak za ljubav, usled viška vremena zbog korone. Imala si mogućnost da se posvetiš vezi?

- Naravno. To nas je više zbližilo. Čula sam da se mnogo parova razišlo zbog korone, a nama je nekako prijalo. Imali smo svoj kutak i vreme za nas.

Marko je iz Kraljeva. Da li si imala priliku da vidiš gde je rođen i upoznaš njegove roditelje?

- Bila sam, ali ne bih volela da pričam o tome iz poštovanja prema njima. Nisu javne ličnosti i ne vole da se pojavljuju u medijima, kao ni moji roditelji.

Jeste li razmišljali da počnete uskoro da živite zajedno, ako se to već nije desilo?

- Kad bih rekla da, odmah biste znali gde smo. Kad bih rekla ne mislili biste da je nešto loše u vezi. Jednostavno, kao da živimo zajedno, jer smo stalno zajedno. Ne volimo da se opterećujemo zajedničkim životom ili venčanjem. Imamo vremena i savršeno nam je, pa ćemo videti šta nosi budućnost.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/24sedam

Kurir