NEKA MU BOG DA SREĆE I ZDRAVLJA, MENI OD NJEGA NIŠTA NE TREBA: Ljupki istekla zabrana prilaska, a iznela je svoj DALJI PLAN!

Ljupka Stević potvrdila da je, kako piše u zvaničnim dokumentima, poslednji dan zabrane 18. oktobar, ali da ona bez obzira na to ne planira ni da se vidi sa Simićem niti da se čuje sa njim.

"Danas je tačno mesec dana od samog dešavanja, a sutra prestaje zabrana prilaska. Meni je odmah izrečena zabrana od 48 sati, pa se tad čekalo tužilaštvo i onda sam dobila zabranu od mesec dana, koja se sutra završava", rekla je Ljupka i dodala:

"Prošlo me je sve. Potpuno sam mirna. Nemam nameru da mu prilazim, niti da ga zovem, dok ne dođe trenutak da to rešavam, dok mi se ne jave advokati. Tada će ga verovatno kontaktirati advokati, ne moram ja. Sad nemam nikakvu nameru. Nismo se čuli, imala sam potpunu zabranu komunikacije i prilaska, on mi je samo pisao onog jutra kad se sve to desilo da se smirim i tu smo završili komunikaciju. Ostale informacije o njemu znam preko medija, kad se pojavljivao nekoliko puta. Ja sam više verovala njemu nego sebi, volela sam ga više nego oči svoje. On je meni bio centar sveta. To je bila čista, iskrena ljubav i ništa više. Neka Bog sudi, a sa moje strane njemu je sve oprošteno. Ja nijednog trenutka niti ću da pitam, niti da tražim objašnjenje, ništa mene više ne zanima. Neka mu Bog da samo sreće i zdravlja, a meni ništa od njega ne treba. Najgore sam preživela."

foto: ATA Images

"Kažu mi da je meni ovo donelo veću popularnost. Ništa mi nije donelo! Samo mi je odnelo pare iz džepa... Šta mi je donelo? Korona je, ne mogu da radim. Ja sam dala mnogo novca da se sve snimi, a sve to košta. Još smo zatvoreni. Otkazali su mi zakazane svirke, opet nemam posla, a tek što sam objavila pesmu. Ali dobro, biće to sve u redu, treba da prihvatimo stvari onakve kakve jesu", izjavila je pevačica i ispričala šta se desilo sa drugim automobilom koji je razlupala kolegi:

"Sreća pa se to sve vreme snimalo i sve se vidi. A nisam kriva, ušla sam da se parkiram na to mesto i kad sam ubacila u rikverc, zablokirali su se motori i shvatili smo da je u blokadi ceo auto. Ja jesam oštetila auto, ali ga nisam uništila. A još sam ja tražila od njega da vozim, jer smo u mom kraju i kao poznajem kraj. Gde sam se ja ponudila uopšte, to mi nije jasno?", kazala je Stevićeva.

Kurir.rs/K.Đ/24sedam

Kurir