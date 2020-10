MIKI MEĆAVA PRELEŽAO KORONU, A SADA SE PRISETIO TEŠKOG PERIODA: Bilo je kao u HOROR filmu! Pevač progovorio i o BEKSTVU iz bolnice

Narodni pevač Milan Obradović, poznatiji kao Miki Mećava, pre četiri meseca biorio se sa korona virusom zbog čega je ležao na Infektivnoj klinici.

On se sada prisetio kroz šta je sve prolazio tokom bolesti, i objasnio da nije pobegao iz privremene kovid bolnice "Arena" u Beogradu, kako se tada spekulisalo.

"Zahvalio bih se prvo Infektivnoj bolnici koja me je spasila sigurne smrti, kao i svim radnicima u njoj. Moja bolest je krenula 24. juna. Ja sam bio u selu i nisam simptome ozbiljno shvatio, mislio sam da sam se prehladio vozeći motor. Kada sam se vratio u grad uradio sam test, ali je rezultat bio negativan. U Beogradu nisam imao nikakve simptome, a onda sam uradio i skener pluća koji je pokazao da moje stanje nije dobro. Brzo potom, 1. jula sam došao u bolnicu", rekao je Miki Mećava i dodao:

"Imao sam dijareu, obostranu upalu pluća, svi mišići su mi otkazali, oslabio sam devet kilograma. Trećeg dana sam gledao sebe kako izlazim iz sebe. Ležao sam na krevetu i okrenuo sam se na leđa, a onda sam počeo da ustajem iz sebe. Pola sam u meni, a pola van sebe, onda sam odšetao iz svog kreveta. Vratio sam se u rikverc u sebe, a pre toga sam pričao sa pokojnicima. Pored mene je čovek kukao za život. Kada zaspiš sanjaš takve košmare, kao scena iz horor filma. Sve se to meni dešavalo u periodu od 3. do 8. jula", objašnjava Mećava.

Nekoliko dana kasnije dobio je rezultate, povoljne u toj meri da je bio spreman da ode kući.

"13. ili 14. dobijam rezultate da idem kući. Ja sam doktorku zamolio da ostanem bio me je strah da odem. Posle podne su mi rekli da ipak moram da idem na kućno lečenje, ali ja sam ponovo rekao da ne bih, tražio sam kontrolni test. Zatim sam otišao u "Arenu". Tamo sam dobio neki mali krevet, ali ne i terapiju. Ja sam seo na krevet i pitao da li treba da primim terapiju, merili su mi kiseonik i nakon 15 minuta sam počeo da se gušim od alergije na prašinu. Bio sam uplašen da ću se ponovo razboleti, otišao sam do lekara koji su rekli da mogu da idem kući, jedan vojni lekar je rekao da treba da ostanem do sutra. Ja sam sada tražio da idem kući , na šta mi je čovek rekao da idem na svoju odgovronost. Izašao sam iz bolnice sa dve maske na licu, vizirom i rukavicom", isričo je Obradović i istakao da nije pobegao iz tadašnje bolnice.

"Ja nisam pobegao izašao sam na svoju odgovornost. Pozvao sam ženu da dođe po mene autom i da mi ga ostavi, a da se ona vrati taksijem. Otišao sam u drugi stan i krenuo da se raspremam, stavio sam veš na pranje a onda je telefon krenuo da zvoni. Svi su me zvali da pitaju kako sam pobegao iz Arene. Ja sam se toliko umorio, to je takva bolest da te ostavi bez snage. Telefon je zvonio preko 800 puta. Sutra sam se javio Infektvnoj klinici da ih pitam za terapiju", zaključio je Mećava u emisiji "Dobro jutro Srbijo" na Hepi televiziji.

