ANASTASIJA SA KNEDLOM U GRLU PRVI PUT O CECINOM HAPŠENJU: Majka je rekla da je u Americi, pa se javila i JECALA! KURIR TELEVIZIJA

Anastasija Ražnatović nikada ranije nije govorila o tome kako se osećala povodom hapšenja majke i folk dive Svetlane Cece Ražnatović u akciji Sablja, koja je usledila posle ubistva premijera Zorana Đinđića.

U današnjoj emisiji "Sceniranje" ispričala je da je tada imala svega pet godina, a da ona i stariji brat Veljko nisu ni znali šta se dešava.

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Kada je mama imala one probleme, to sam izuzetno teško podnela, jer sam jako vezana za mamu. Trenutak kada su mamu odveli... imala sam tada pet godina, bila sam baš mala. Veljko i ja nismo znali šta se dešava, nisu nam pričali. Sećam se samo scene za moj peti rođendan, bili smo u Žitorađi kod bake i deke, a nama je rekla da je u Americi na poslovnom putu. Zvala sam je i ona je jecala preko telefona. Pitala sam je: "Što plačeš, treba da budeš srećna, rođendan mi je", a ona kaže: "Ne plačem, ne plačem." Ja kažem: "Pa dobro, mama, ako si ti u Americi, što tetka ne može da dođe? Što ste me obe ostavile?" Rekla je: "Pa ne možemo, zajedno smo tamo, imamo posla, ne možemo da se vratimo. Tu su baka i deka." Nismo mi znali sigurno dve godine nakon toga šta se desilo", rekla je Anastasija.

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Nismo imali svest da razumemo ono što su nam pričali, niti je detetu od pet godina to moglo biti objašnjeno kako valja", prisetila se ona ovog potresnog perioda u životu porodice Ražnatović.

Kada je napokon saznala šta se zaista dešavalo, da li je potom osuđivala majku ili je žalila, pogledajte u delu emisije na Kurir televiziji.

foto: Kurir

