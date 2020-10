PALA SAM U DEPRESIJU, UGOJILA SE 20 KG, SVE MI JE BILO MRAČNO: Anastasija u Sceniranju o NAJBOLNIJEM periodu! (KURIR TELEVIZIJA)

Anastasija Ražnatović u "Sceniranju" na Kurir televiziji progovorila je o stvarima iz privatnog života koje niko nije znao.

Pevačicu sada prati 1.000.000 ljudi na Instagramu, o čemu je otvoreno govorila.

"Imala sam dosta pratilaca i pre nego što sam krenula sa muzičkom karijerom, kada sam se snimala sa prijateljima. Malo sam se bavila i modelingom", rekla je Anastasija u "Sceniranju".

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Izbegavala sam da pričam o ljubavi, jer mi dečko nije u javnom svetu. Emotivna sam izuzetno, ne postoji film na kom nisam plakala, dosta se saosećam, tragične scene mi nateraju suze na oči", rekla je Ražnatovićeva kada su je pitali šta mnogi o njoj ne znaju.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Pevačica i ćerka poznate zvezde Cece Ražnatović priznala je na samom početku priznala je kako se osećala kada je njena majka nosila nanogicu. Anastasiji je sve teško palo, pa se i ugojila 20 kilograma.

foto: Kurir

"U periodu kada je mama imala nanogicu, Veljko i ja smo zbog cele hajke preseljeni na Kipar. Pala sam u depresiju, nije mi bilo ni do čega, teško sam to podnosila. Samo sam tražila neki spas, tu prazninu da popunim hranom. I prosto, bilo mi je teško da se uklopim, sve je bilo crno, mračno, samo sam jela. Ugojila sam se toliko da me je mama jedva prepoznala kada smo se vratili", kaže ona.

foto: Kurir

Anastasija kaže da je njena majka najpametnija što se nikada nije oglasila što se tiče hapšenja, a to je shvatila tek nekoliko godina kasnije.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir