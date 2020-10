SCENIRANJE! ĐOLE I JA SMO U NOVOM SADU: Anastasija retko priča o LJUBAVI, a sa dečkom je počela da ŽIVI! (KURIR TELEVIZIJA)

Anastasija Ražnatović retko govori o svom ljubavnom životu, a sada je otvoreno pričala u "Sceniranju" o dečku Đorđu, sa kojim je već 4 godine.

Pevačica je priznala da je otpočela i život sa dečkom, a na pitanje koga više voli Ceca - Đorđa ili Bogdanu, ona odgovara:

"Snajka živi sa Cecom, pa su bliže. Đole i ja smo u Novom Sadu."

"Ti si sada u Novom Sadu? Da li si pokupila neki akcenat?", pitala ju je novinarka.

foto: Zorana Jevtić

"Da! Je l' se čuje malo? Pokupila sam od njega. Deca iz kraja su iznenađena, tamo vise kada dođem, ali mi je sve to lepo. Moja oaza mira je Novi Sad, tamo se lepo osećam", priznala je.

"Udala bih se za svog dečka Đorđa, mi smo već četiri godine zajedno. Ne bih ga zaprosila, nisam toliko moderna. Sigurno da bih volela da se potrudi oko prosidbe, da bude romantično. Doći će to kada treba da dođe. Ne žurim sa tim, nisam opterećena. Kada to ozvaničimo brakom, neće se ništa promeniti", dodala je Anastasija.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Ona je otvorila dušu i o prevari.

"Nikada ne možeš biti siguran. Uvek sve treba uzimati sa rezervom, sigurna sam u ono što osećamo, postoji poštovanje i samo iz toga mislim da ne dovodim u pitanje to. Kada bi se to desilo, shvatila bih da nismo jedno za drugo... Mi se ponašamo kao svaki par, ali nisam od onih osoba koja se cmače. Nekulturno mi je to, nisam jedna od tih devojaka", kaže Ražnatovićeva.

Ona je otkrila i da se sa bivšim dečkom ne druži, kao i da sa njim nije u kontaktu, ali se javljaju jedno drugom i ostali su u prijateljskim odnosima.

foto: Printscreen/Kurir televizija

