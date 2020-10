KENAN JE JEDAN OD NAJPOŽELJNIJIH RIJALITI UČESNIKA, A OVO JE NJEGOV BRAT! Sada se oglasio i progovorio o svemu, evo šta je rekao!

Otkako je ušao u Belu kuću, Kenan Tahirović je privukao veliku pažnju domaće javnosti, ali i svih zadrugara. Vremenom su ga gledaoci upoznali kao kulturnog, lepo vaspitanog i finog mladića, lepih manira, koji se sa poštovanjem ophodi prema svojim cimerima.

Takođe, on važi za jednog od najpoželjnijih zadrugara, a i njegov brat se može pohvaliti sjajnim izgledom, a mnogi komentarišu da njih dvojica i te kako liče.

Inače, Kenan je pokazao simpatije prema cimerki, pevačici Rialdi Karahasanoviću, a sada je njegov brat Edin progovorio o potencijalnoj snajki.

"Mogu reći da sam kao stariji brat i više nego ponosan na njegovo ponašanje i siguran sam da bi i naša zvezda vodilja, odnosno naša majka, bila preponosna na njega", rekao je on.

Dodao je da je Kenan malo neaktivan kada su u pitanju događaji i situacije na imanju, ali je siguran da se Tahairović neće svađati sa svojim cimerima.

"Posmatrajući ovako sa strane, mnogi smatraju da bi on trebalo da se "aktivira", ali on nikada nije bio osoba koja ima tu potrebu da se ubacuje u prvi plan, a pogotovo ne sa nekim konstantnim prepiranjem ili još gore vređanjem drugih ljudi. Mislim da je mnogo bitnije biti dobar čovek i to i ostati u svakoj situaciji u kojoj se nađemo u životu. Jako sam srećan što on baš to uspeva pokazati svim gledaocima i nama bližnjima", naveo je on.

Tahirović je prokomentarisao i zbližavanje njegovog brata sa lepom pevačicom Rialdom Karahasanović, te je istakao da Rialdu poznaje odranije, ali i da će dobiti njegovu podršku ako stupe u vezu.

"Što se tiče Rialde, ja nju lično poznajem jer imamo mnogo zajedničkih prijatelja, i više puta sam bio na njenim nastupima u Sarajevu. Imam najlepše mišljenje o njoj, ali da li njih dvoje sada vidim u nekoj ljubavnoj vezi, to ne mogu reći. Mislim da je teško nama napolju da shvatimo taj neki pritisak i usamljenost u Beloj kući i držim se one "neka ljubi ko god koga hoće" i ako je to ono što oni žele, od mene imaju punu podršku", kaže Edin.

