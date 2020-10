NEDA UKRADEN NIKAD ISKRENIJA: Napadale su me kolege koje uzimaju BAKŠIŠ od 500 evra, a nisu platile POREZ niti kupili respiratore!

Neda Ukraden pauzu od nastupa i velikih koncerata, po kojima je prepoznatljiva, koristi kako bi što više vremena provodila sa ćerkom Jelenom, zetom Predragom i unucima Dušanom, Aleksandrom i Nedom. Upravo najveće uživanje jeste kada je u društvu svojih najmlađih, ali priznaje i da joj teško pada što je otkazala na desetine nastupa, kao i što muzičari još uvek ne znaju ni kada će moći da nastave da rade, planiraju budućnost.

Kako provodite vreme poslednjih nekoliko meseci, kada svi imamo višak slobodnog vremena?

- Kako provodim vreme - pa onako kako moram. Uvek se nešto radi. Do marta su to bili koncerti, snimanja, putovanja. Sada kada se to svelo na minimum, ostalo je mnogo slobodnog vremena koje koristim za pisanje autobiografije, sređivanje bogate arhive, rekreaciju, kuvanje, druženje s unucima.

Da li jedva čekate da počnu nastupi ili vam prija pauza?

- Da li mi je neobično što, evo, već sedam meseci do sada, i ko zna koliko još, nije dozvoljeno da držimo koncerte, odnosno radim posao koji znam, volim i od koga živim? Kako ja, tako i stotine hiljada muzičara, pevača i njihovih porodica. Tu su i organizatori, vlasnici dvorana, sala, razglasa, studija i svi oni koji se bave umetnošću i koji su po samoj suštini svoga posla nužno povezani sa javnošću, publikom, narodom... Desetine otkazanih koncerata, dani i meseci bez plana, bez budućnosti!

Mnoge vaše kolege su već zakazale nastupe za Novu godinu. Da li ste i vi nešto ugovorili?

- Ima poziva, planova, ali to mi dođe kao futur II!

Kada ste rekli da su pevači ugrožena grupa, mnogi su vas napali. Međutim, ubrzo su isti ti koji su vas napadali počeli da kukaju da nemaju novca i da treba da im se pomogne.

- Moram da kažem, pre svega, da sam, kao i većina naših ljudi, zadivljena hrabrošću i požrtvovanim radom naših lekara, sestara, medicinskih tehničara i celog tima. Poslušno sam ispunjavala sve direktive, preporuke, ponekad čudne i nerazumljive odluke i zabrane naših epidemiologa i virusologa. Ali samo glup i zao čovek nije video, razumeo da đavo zvani kovid nužno vodi do ukidanja svakog posla koji je vezan za javno izvođenje, publiku, direktne kontakte, umetnost, film, sport. I dok o sportistima i pozorištima brinu njihovi klubovi, organizacije, upravnici, ministarstva, država - o našoj muzičkoj estradnoj branši, slobodnim umetnicima, nema ko da brine - ni udruženja, ni ministarstvo kulture, ekonomije, rada!

Zašto ste nekome bili trn u oku?

- Nama je praktično već mesecima ukinuto, odnosno suspendovano, pravo na rad. To što neki klubovi i neki pevači tu i tamo rade više potvrđuje nego opovrgava činjenicu da to nije jedino izvođenje muzike koje ne ugrožava javno zdravlje. No, nisam iznenađena reakcijama i zaletanjem mnogih kolega i njihovih PR "novinara", jer ovde nikad nisu znali jedinstveno da artikulišu svoje stavove i kao retko gde na svoju štetu su nesložni, heterogeni, skromnog obrazovanja, a sujetni! Nekolicina je i izuzetno bogata, i kroz njih narod gleda na sve druge, normalne muzičare, skromne i porodične ljude. Nisam primetila da su ti što su im pune ruke bakšiša od po 500 evra platili porez ovoj državi, ni velikodušno kupovali respiratore i lekove. U svakom slučaju, neka se lepo odmore, naspavaju i uživaju svi oni što su srećni što zbog pandemije ne rade!

Letos ste bili u Crnoj Gori i pokazali zavidnu figuru na kojoj mogu i devojke da vam pozavide. Osim genetike, šta je jos zaslužno za takav izgled?

- Moj izgled je moj stav o životu. Uz dobru, zahvalnu građu, koju sam nasledila od majke i oca, sve ostalo je moja muka i trud, što pazeći na ishranu, što vežbanjem, što rekreativnim bavljenjem sportom, tenisom, plivanjem i negom, naravno! Ali energija, duh, to je ključ svega. Ako ste lenji, bezvoljni i pasivni, nema tu sreće, ni dobrog izgleda.

Postoji li pesma za koju vam je žao što nije završila u vašoj interpretaciji, na albumu?

- Nisam ja odbila pesme koje su kasnije postali hitovi, ali mi se desilo da su neki autori kod kojih sam već bila odabrala pesmu "ukrali" tu meni namenjenu pesmu i dali je drugom izvođaču, koji je verovatno ponudio više.

Ljubav preko interneta Nasmeju me udvarači preko društvenih mreža Sigurno je da imate udvarače. Ali da li vam se udvaraju putem društvenih mreža, pošto je to sada najčešći način komunikacije? foto: Printscreen - Udvarača imam, bračnih ponuda takođe. Ima i tih udvaranja preko mreža. Ta skrivenost iza mreža daje kako hrabrost, mističnost, tako i površnost, neozbiljnost, šaljivost svemu tome. Ponekad se slatko ismejem takvim udvaračima.

Kurir.rs/ JELENA STUPARUŠIĆ/ Foto: Privatna Arhiva

