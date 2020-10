ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Kengurka moli da je zovu da peva, Bucko i Sevdaalinka nastupaju na TAJNOJ FEŠTI!

Zdravo dragi moji, i ove nedelje nastavljamo da razotkrivamo sve tajne estradnog miljea koje bi naši junaci da pošto-poto sačuvaju od očiju javnosti.

Kao što sam vam već pisala, javne ličnosti, a posebno pevači, u ozbiljnom su problemu zbog manjka priliva novca i već su počeli da pristaju na sve i svašta samo da bi zaradili neki dinar. Dok se neke manje poznate pevačice prodaju preko takozvanih fan stranica, gde pokazuju svoje intimne delove za lovu, oni koji bi bar malo da sačuvaju obraz prinuđeni su da pevaju za sitnu lovu i trpe torturu raznih kvazimenadžere i vlasnika klubova. Kengurka je pre dve nedelje pevala za 1.500 evra, od čega je više od pola dala za bend i druge troškove, pa je njoj na kraju ostalo jedva 800. I to su jedine pare koje je zaradila posle nekoliko meseci, pa je već počela da kuka i zove vlasnike klubova da je angažuju dok još može jer su je muke snašle sa svih strana. Ona pripada ovoj kategoriji poštenih i nikad ne bi pristala na to da se bavi nelegalnim radnjama da bi zaradila novac. Čula sam i da se za nekoliko dana održava velika fešta u blizini prestonice, ali u strogoj tajnosti. Jedan bogataš ženi sina i odlučio je da to uradio usred pandemije, pa je svaki detalj kako da to izvede isplanirao perfektno. Preko jednog menadžera angažovao je brojne pevače, među kojima su i bivši Bucko i Sevdalinka. Njima je strogo naređeno da nikome ne smeju da zucnu gde idu taj dan kako ne bi propala zabava, a novac su dobili unapred. Doduše, samo njih dvoje, jer su ostale "zvezde" pristale da pevaju samo za bakšiš. Dugo sam se pitala kako da vam objasnim slučaj silovane glumice koji je pre neko vreme okupirao pažnju javnosti. Njena priča je delimično tačna, odnosno istina je da je ona imala seksualne odnose s jednim starcem, ali je bila vrlo svesna svega što radi. U pitanju je čovek kojeg ćemo zvati Maza. On joj je otvoreno predložio da bude s njim zarad uloge, što je ona prvo odbila. Ali posle nekoliko dana se predomislila i rekla mu će ipak pristati na njegove uslove, s tim da joj u svom projektu mora obezbedi zapaženu ulogu, pa je tako pao dogovor i... Šta se dalje dešavalo, ne znam, ali sumnjam da će ona ikada otkriti njegovo ime. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

