DOKTORKA JE REKLA DA SE NE NADAM! NISAM ČULA NJEGOV PLAČ NAKON ROĐENJA: Suzana Mančić podelila BOLNU INTIMU, ovako se sve ODVILO!

Suzana Mančić prisetila se potresnog momenta koji ju je zadesio u prošlosti.

Kada je pročitala da je slavni par Kris Tigen i pevač Džon Ledžend objavio da su izgubili bebu nije mogla, a da ne zaplače pošto je i sama prošla kroz to iskustvo pre 30 godina.

"Sve to što mi se dešavalo u prošlosti, pre nego što sam dobila moju decu, za mene je istorija i ja se na nju ne vraćam. Međutim, fotografiju koju sam ugledala probudila mi je sećanje kroz koje sam prošla. Oči su mi zasuzile. Prosto sam samu sebe iznenadila tom reakcijom jer sam to davno ostavila iza sebe", započinje Suzana.

foto: ATA Images

"O teškim trenucima u životu ne volim da govorim. Zatvorim se u sebe i sama to prebolim. Bila sam u šestom mesecu trudnoće kada sam iznenada osetila bolove i kontrakcije. Stvari kada krenu naopako obično se ređaju jedna za drugom. Otišla sam u KBC Zvezdara. Tamo su pokušali da mi zaustave kontrakcije. Trpela sam velike bolove. Nakon nekog vremena sestra je došla i saopštila mi je da ne mogu da zaustave kontrakcije i da ću se poroditi. Rodio se dečak. Nakon što ga je pregledala, prišla mi je doktorka, neonatolog, i kazala: "Suzana, nemojte da se nadate." Rodio se živ, ali pluća mu nisu bila dovoljno razvijena. Nisam čula njegov plač nakon rođenja. Sve se desilo u roku od 24 sata od pojave kontrakcije", kaže Suzana.

Sve bi to bilo mnogo drugačije da Mančićeva nije u tom trenutku bila sama.

"Volela bih da su sačekali da stigne moj muž i on to uradi. Želela sam da je on pored mene, ili izabrani lekar, mama, ali niko od njih tada još nije stigao da se vrati u Beograd", zaključuje voditeljka.

Kurir.rs/K.Đ/Gloria

