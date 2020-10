TRUDNA LUNA MOLI ANABELU: Pomiri se sa Markom zbog bebe! Evo kako je reagovala MAJKA ĐOGANIJEVE!

Luna Đogani iznenadila je svoje fanove kada je obelodanila da će ona i njen izabranik Marko Miljković postati roditelji sledeće godine.

Ipak, i pored srećnih vesti, bivša zadrugarka nezadovoljna je zbog lošeg odnosa njene mame Anabele Atijas, s kojom se pomirila, i verenika, zbog čega joj je tražila da ga prihvati i da zakopaju ratne sekire.

Majka i ćerka nisu bile u dobrim odnosima sve do pre nekoliko dana, kada su jedna drugoj pružile ruku pomirenja. Upravo je Anabela među prvima saznala da će njena naslednica postati mama, a ona baka, zbog čega je cela porodica neizmerno srećna. Ipak, ono što i dalje tišti Lunu jeste to što Atijasova ne razgovara s Markom. Njih dvoje su imali dosta svađa tokom prošle "Zadruge", a dolazilo je i do fizičkog okršaja.

Međutim, pošto će Marko sada i zvanično postati deo familije Đogani, s obzirom na to da se verio s Lunom, a posebno ako se uzme u obzir to da će uskoro dobiti i prvo dete s njom, svima je stalo da se izglade odnosi. Naš izvor blizak budućoj mami kaže da je Luna konačno srećna, te da su joj se ispunile neke od najvećih želja, ali da ima još jednu - da članovi njene porodice funkcionišu i komuniciraju međusobno. Njoj je posebno stalo, tvrdi izvor, da se Anabela i Marko izmire, da razgovaraju i budu u dobrim odnosima.

Zbog toga je Luna razgovarala s Anabelom i rekla joj da joj to najteže pada u ovoj situaciji, te da će, kako meseci budu prolazili, biti sve teže. Molila ju je da oprosti Marku sve loše stvari, da zaborave na svađe, ružne reči, međutim, neće to ići baš tako lako. Anabela je rekla da će dati sve od sebe da bude korektna, ali da joj treba vremena da se to reši. Međutim, znajući koliko je slaba na mezimicu, svi su uvereni da će Atijasova progutati i svoj ponos i sve zarad njenog dobra.

Inače, Đoganijeva je, prema rečima našeg izvora, sličan razgovor vodila i sa svojim verenikom, koji joj je rekao isto što i Anabela, da treba da prođe neko vreme.

Ono što Đoganijevu dodatno muči, ali što lakše podnosi, jeste i to što ni njeni roditelji nisu u dobrim odnosima i ne razgovaraju. Smatra da njih dvoje ne mogu da funkcionišu i da su se zato razveli, pa je možda i najbolje da budu na distanci.

Inače, ni Marko ni Anabela ne žele da govore jedno o drugome, a pevačica nije krila radost kada smo je pozvali da joj čestitamo što će postati baka.

- Još sam u nekom blagom šoku, iako sam očekivala, čudno mi je. Čudno je da zamislim svoje dete sa stomakom. Valjda ih uvek doživljavamo bebama. Presrećna sam i radujem se anđelu. Ništa lepše nema od toga. Uživaću u ulozi bake i sa ponosom očekujem da me unuče zove bakom - rekla je Anabela. Marko je poručio u izjavi za Kurir da ne zna šta da kaže od sreće: - Ne znam gde udaram, presrećan sam. Ispred očiju mi sve blista.

Luna Đogani slutila da je u drugom stanju Osećala sam da se nešto dešava u mom telu Ekipa Kurira juče je sačekala Lunu i Marka ispred zgrade u kojoj žive kada su krenuli na prvi pregled kod doktora. foto: Zorana Jevtić - Još nismo ni svesni, nadam se da ćemo nakon ovog pregleda na koji idemo biti svesni. Ali smo odlično. Naši roditelji su čak možda i uzbuđeniji nego nas dvoje - počela je Luna. Na pitanje da li je rano da oseća neke promene na telu, rekla je: - Nije rano. Nisam znala da sam već malo duži period trudna, ali osećala sam da se nešto dešava u mom telu. Pol nam nije važan, da li će biti dečak ili devojčica. Samo da je živo i zdravo, inače sam toliko isprepadana i samo to mi je bitno - kaže Luna i dodaje da je Anabela prva saznala da čeka bebu. - Mama je presrećna, bila je sa mnom kada sam saznala. Ja sam bila u šoku, ona je bila uzbuđenija od mene, počela je da plače. A. P.

Gagi Đogani Zbunjen sam i presrećan foto: ATA Images - Luna je htela da sačeka da se vidimo da mi kaže da je trudna, ali nije mogla da izdrži, ispričala mi je preko telefona. Okolišala je ceo dan, znao sam da nešto hoće da mi kaže. Ostao sam nem, neverovatan je osećaj. Ne mogu da opišem, zbunjen sam, sve je pozitivno, presrećan sam, postaću deda! Srećan sam zbog njih, jer znam da su želeli dete - rekao je Gagi za medije.

Kurir.rs/ JELENA STUPARUŠIĆ

Kurir