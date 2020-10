LUNA I MARKO SAD ZARAĐUJU CIFRU OD KOJE ĆE VAM SE ZAVRTETI: Rijaliti par čeka DETE, a evo koliko € dobijaju svakog MESECA!

Luna Đogani i Marko Miljković započeli su biznis nakon izlaska iz rijalitija, snimaju video klipove i objavljuju ih na svoj kanal, a kako se navodi i zarađuju pozamašnu sumu novca.

Naime, Luna i Marko zarađuju na snimanju svojih putovanja, romantičnih trenutaka i zanimljivih situacija koje rado dele sa fanovima.

foto: Printscreen/Youtube

"Kad su izašli shvatili su da nemaju mnogo mogućnosti za pokretanje biznisa zbog epidemije korona virusa, pa se se okrenuli zaradi na internetu. Marko je predložio Luni da otvore kanal na Jutjubu i objavlju zajedničke snimke. To se pokazalo kao dobar potez, s obzirom na to da zarađuju i do 30.000 evra mesečno", priča dobro obavešten izvor.

