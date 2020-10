DUŠAN BI DOVEO DECU U SRBIJU SAMO POD JEDNIM USLOVOM: Tanja Savić ne odustaje od BORBE, ali muž smislio NOVU UCENU!

Tanja Savić je od aprila meseca u agoniji, jer je njen suprug Dušan Jovančević odveo njihove sinove Maksima i Đorđa u Australiju.

Pevačica je ispričala da želi da se razvede, a sada je otkrila kako je suprug ucenjuje upravo zbog tog plana.

"Ucenjuje me decom. Doveo bi ih u Srbiju ako ću da se pomirim sa njim. U protivnom neće da dođe sa njima. Zaista sam zabrinuta, ali ne odustajem od borbe za svoju decu. Najveću snagu mi daje njihova ljubav, to me drži", priča pevačica, i dodaje da joj pored razdvojenosti teško pada to što sinove više ne može da čuje:

"Sve ovo traje baš dugo. Dušan mi ne da da čujem decu, pokušavam i na fiksni da zovem, međutim niko mi se ne javlja. Blokirana sam i dalje i na babinom i na tatinom telefonu, tako da sam stvarno očajna i ne znam šta da radim. Nažalost, moram da pozivam njegov broj jer deci nikako nije želeo da kupi telefon, da ne bi imala komunikaciju sa mnom. Znači, sve je još uvek pod njegovom kontrolom, od njega isključivo zavisi hoće li se sažaliti i pustiti me da ih čujem. Sem što ide ovaj sudski postupak, sve je jako sporo...", kaže pevačica.

Tanja kaže da je planirala da ode i u Australiju, ali da je otkazan avionski polazak, te da traži novo rešenje.

"Za sada se za decu borim preko suda, i nadam se pravdi", kaže ona, i dodaje da nikada nije mogla ni da zamisli da bi joj Dušan oteo decu.

"Nikada nisam mogla ni da zamislim da bi mi to ponovo uradio, jer sam potrčala za decom kada mi je to uradio prvi put. Znao je da samo tako može ponovo da me vrati u svoj život, ucenjujući me decom", priča Tanja i dodje da joj jedino preostaje da bude jaka.

