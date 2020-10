ISTIČE NAM VREME, ALI OSEĆAM DA ĆE NAM USPETI! Goca Tržan iskreno o VANTELESONOJ OPLODNJI, otkrila šta joj je najveći PROBLEM!

Pevačica Goca Tržan i njen suprug Raša Novaković već duže vreme pokušavaju da dobiju prinovu uz pomoć vantelesne oplodnje.

Ona je sada progovorila o borbi za potomstvo, a deo razgovora sa Rašom podelila je sa svojim praticima.

"Kontam da ću sigurno biti trudna, i onda zamišljam kako bi trebalo da izgleda to malo čudoviste... Šta bi više voleo, dečaka ili devojčicu?", pitala je Goca Rašu.

"Dečaka. Mislim da bih lakše na kraj izašao s njim. Neću morati puno da mu objašnjavam", rekao je Novaković.

Goca je potom otkrila koji je njihov najveći problem u borbi za potomstvo.

"Ističe nam vreme, to što mrzim u svemu ovome je to što vreme kao kategoriju ne mogu da vratim, ne mogu da kontrolišem i nije na mojoj strani, u našem slučaju. I sada smo došli do nekog trenutka kada stojimo na stanici i gledamo voz koji odlazi daleko, i moramo sprint da trčimo da se uhvatimo za poslednju ručku. Ali ja duboko osećam da će nama to da uspe", zaključila je pevačica u svojoj emisiji.

Kurir.rs/I.B.

Kurir