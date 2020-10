PEVAČ RENATO HENC NAPADNUT U CENTRU BEOGRADA: Udario me je više puta i pretio da će da mi ZAPALI AUTO! Nisam znao šta se DEŠAVA

Pevač Granda Renato Henc je napadnut u centru Beograda, a sada nam je detaljno opisao kako je došlo do tog nemilog događaja.

"Na Vračaru, 5.oktobra 2020. u 22 sata sedeo sam sa drugarima u kafiću i bio sam parkiran ispred broja 14, to je zgrada blizu kafića. Nisam zaklonio ulaz, imalo je mesta da prođe automobil. Taj crveni auto je imao problem da uđe u garažu, kada je počeo da silazi dole auto je zastao. Neko je izašao i napravljeno mi je udubljenje na autu. Posle je neka devojka izašla iz automobila i počela da žvrca ključem po automobilu. Ja sam ustao i krenuo tamo i ta devojka je videla da sam došao, kad me je videla krenula je da silazi u garažno mesto i zove tatu. On je izašao i počeo da me vređa i udario me je u stomak i glavu. Nisam znao šta se dešava. Udario me je više puta, drao mi se: "Oćeš da ti zapalim auto, da te strpam u zatvor". Napadnut sam od strane njega iz čista mira. Onda je došla njegova supruga i rekla da joj je suprug pripit i krenula da se izvinjava. Ja ne znam imena ljudi, to sam dao policiji da to utvrde. To veče sam bio na Urgentnom imam oštećenje sluha i dalje.", rekao je Renato za Kurir, a onda dostavio izveštaj iz Urgentnog centra.

