BOLJE DA SAM UMRO! Jovica Putniković trpi jezive bolove: Oglasila se njegova sestra, pa progovorila o Majinoj javnoj PREVARI!

Nakon što su Maja Marković i Alen Hadrović obelodanili osećanja koja imaju jedno prema drugom, mnogi su osudili zadrugarku jer je na taj način stavila tačku na vezu sa Jovicom Putnikovićem, koji je i dalje u bolnici, te se tim povodom oglasila njegova sestra Nevena.

"Meni je Joca zabranio da dajem bilo kakve izjave, inače bih vam sad svašta rekla. Moj brat je do prošlog ponedeljka gledao rijaliti, ali je operisao kičmu jer je imao hematom koji mu je pritiskao kičmenu moždinu zbog čega nije osećao noge. Stavili su mu šipku u butnu kost i operisana mu je desna ruka, u kojoj sada ima šinu", otkrila je ona.

"Ostala mu je još operacija leve ruke. Trpi jadan jezive bolove. Zato sam se iznervirala kada sam čula da Maja hoće poziv sa njim, a on mi je sinoć rekao bolje da sam umro, možete misliti kakve on bolove trpi. Rekao mi je da ništa ne pričam protiv Maje. On još uvek ne zna za Maju i Alena, nisam mu rekla da ga ne uznemirim, to je strašno."

"Ja Maju poznajem dobro, oni su godinu dana zajedno, žive zajedno i moj brat Joca gaji njeno dete. Njen bivši muž ne daje nikakvu alimentaciju za to dete, Joca izdržava njeno dete, kupuje mu garderobu i čuva ga. Dete je trenutno kod Majinih roditelja. Ona u "Zadruzi" uopšte ne spominje dete", dodala je ona za "Star", a prenose mediji.

"Zato ne možemo da verujemo šta ona radi. Ja joj želim sve najbolje ako smatra da je ovo bolje za nju, mislim samo ovo nije način, čisto zbog Jocinog stanja je mogla malo da ukoči. Pa i da nije povređen, da li bi bilo u redu da se sa nekim javno muvaš u rijalitiju, dok ti verenik to gleda."

