DUŠAN VARAO TANJU SA KOLEGINICOM?! Savićeva našla mu poruke, napravila mu HAOS, a njoj napisala da je MRTVA ZA NJU? ŠOK!

Tanja Savić navodno je saznala je da ju je suprug Dušan Jovančević varao sa koleginicom iz "Granda"!

Pevačica, koja je prijavila muža policiji jer joj je u aprilu oteo sinove Maksima i Đorđa i odveo ih u Australiju, otkrila je da je njihov brak navodno "pukao" zbog prevare.

"Sve vreme snimanja bila je tužna jer je mesecima razdvojena od dece. Ispričala nam je da je krajem marta saznala da je Dušan vara, i to sa pevačicom iz "Granda", ali nije htela da nam kaže njeno ime! Pronašla je u njegovom telefonu prepisku sa ljubavnicom, u kojoj ugovaraju viđanja po hotelima i jedno drugom izjavljuju ljubav! Kaže da je napravila haos kad je to videla! Žestoko su se posvađali u stanu na Novom Beogradu u kom su tada živeli. Urlala je na njega kako ona čuva decu i gradi karijeru dok se on švaleriše. Čak je poslala i poruku toj koleginici i napisala joj da je mrtva za nju", priča izvor sa seta i navodno dodaje da se Tanja tada spakovala i otišla kod roditelja u Radinac:

foto: ATA Images

"Ispričala nam je da je plakala danima, mnogo je bila povređena. Svađala se s njim preko telefona, ali je u jednom trenutku Dušan prestao da se javlja. Otišla je do stana da vidi šta se dešava s decom i šokirala se kad je shvatila da nema dečjih pasoša. Ubrzo je saznala da ih je bez njene dozvole odveo u Australiju. To ju je dotuklo."

Prema njegovim rečima, Savićeva nije bila iznenađena kad se na društvenim mrežama pojavio snimak na kom se Jovančević provodi na drugom kontinentu sa nepoznatom plavušom.

"Rekla je da mu je jednom davno već prešla preko prevare, a da je on očigledno nastavio da švrlja. Sada sumnja da je imao mnogo ljubavnica, iako joj se kleo da će da se promeni", priča izvor.

