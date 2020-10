MINA KOSTIĆ O TUČI SA INDI ARADINOVIĆ: Bila je bezobrazna, nije htela da se povuče! Nisam znala kako DRUGAČIJE!

Jedan od najvećih estradnih skandala, tuča između Mine Kostić i Indire Aradinović Indi na Grandovom festivalu 2008. godine, i dan-danas se prepričava.

Razlog za fizički obračun navodno je bilo to što se Indi tada navodno zabavljala sa Mininim bivšim suprugom Tiosavom Sretenovićem Tikom. Iako je od toga prošlo 12 godine, one i dalje nisu u dobrim odnosima, a Mina je sada progovorila o tom nemilom događaju i priznala da se kaje što je tako odreagovala u datom trenutku.

"To je bilo namešteno, ona je nasela na priču novinara. Neću da joj spominjem ime, neću da joj dajem na važnosti, svi znaju o kome se radi. Ja se zbog toga kajem i mnogo mi je žao što sam tada tako odreagovala, ali pošto sam tad bila u jednoj specifičnoj situaciji, prošla sam kao bos po trnju jer sam verovala svim tim ljudima. Verujete nekom i taj neko vam sve uzme na pravdi Boga. Priča da smo se posvađale zbog tog muškarca nema veze za životom, niti to mene interesuje. Ja kad stavim tačku na ljubav ili na prijateljstvo, kod mene više nema povratka", rekla je Mina prilikom gostovanja u emisiji „Grand Magazin”.

Pevačica tvrdi i da je ovo bio jedini put da se sa nekim fizički sukobila.

"Savetovali su je da ona napravi neku priču, da me izazove, i ja sam tada tako odreagovala, bilo mi je jako teško i nisam znala kako drugačije. Bila je mnogo bezobrazna, nije htela da se povuče, vređala me je i, naravno, moja reakcija je bila takva kakva je bila jer je ona na mene nasrnula. Ja se toga stidim. Nisam se nikad posvađala ni sa kim, sve kolege me vole, cene i poštuju. Ni u osnovnoj ni u srednoj školi se nisam svađala ni sa kim, a kamoli potukla, ali ona je dobila jedan nokaut čisto da joj objasnim", izjavila je Kostićeva i dodala:

"Nemam ja razloga da se bilo kome dokazujem. Nisam ja mafijašica da sad nekog bijem. Ja sam pevala opasnim momcima i nikada nisam imala problem, baš naprotiv – oni su me svi voleli i cenili. I onda dođe tako neka budala koja ne razmišlja glavom i napravi ti problem. Ali ja kažem – iz ove prespektive, to nikada ne bih uradila zato što sam naučila da ljudima praštam i da Boga ima i da on sve stavlja na svoje mesto."

