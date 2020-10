STANIJA TRAŽILA ZAŠTITU ZA MAJKU I BRATA ZBOG KRISTIJANA?! Dobrojevićka uplašena za svoju porodicu, preduzela OVAJ KORAK?

Stanija Dobrojević navodno strahuje za živote članova njene porodice, jer bliski prijatelji Kristijana Golubovića navodno prete da će ih ubiti.

Podsećanja radi, Stanija Dobrojević je tužila Kristijana Golubovića zbog toga što je on njoj lično pretio smrću. Rekao je da će je ubiti on, ili neko njegov, te da je spreman da za to delo robija 40 godina, međutim na saslušanju u policiji, Golubović je izajvio kako se šalio.

Starleta je odmah po povratku iz Amerike otišla u policijsku stanicu, gde je navodno zahtevala zaštitu za majku i brata.

"Stanija je uplašena za svoj život i bezbednost, ali mnogo više za živote njenih najmilijih, za majku Slavicu i brata Sanija. Pretnje koje su njih dvoje ovih dana navodno dobijali od bliskih prijatelja Kristijana Golubovića, lede krv u žilama", ispričao je izvor blizak Staniji Dobrojević.

Kako je rekao, budući da će se uskoro i sama useliti u Belu kuću, ne želi da se njenoj porodici nešto desi dok je ona u rijalitiju.

"Rijaliti će trajati do leta naredne godine, a Stanija ne želi da razmišlja dok je unutra šta je sa njenom porodicom, da li im neko preti ili ih napada, ili ne daj bože povredi na bilo koji način. Ne želi da je strah sputava i sprečava da bude ono što jeste, te da uzmiče pred Golubovićem", ispričao je izvor blizak starleti.

