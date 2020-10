NE ZNAM DA SE FOTOŠOPIRAM! ŽIVIM KAKO HOĆU: Lidija Vukićević odgovorila hejterima, a ovo joj ljudi UŽIVO govore!

Lidija Vukićević za mnoge važi za jednu od najzgodnijih glumica na našim prostorima.

Fotografijama na Instagramu neretko ume da počasti pratioce provokativnim izdanjima, a iako je neki prozivaju da nevešto koristi fotošop, ona je pokazala da uz neprolaznu harizmu s razlogom poseduje i veliko samopouzdanje.

- Najvažnije je kako izgledate u prirodi, meni je to reper. Ko god da me je video u prirodi, svi mi kažu da bolje izgledam uživo. Očigledno je da ne znam da radim u fotošopu, uradim ja tu nešto, malo ofarbam sliku i slično, ali ne menjam sebe potpuno. Uvek me hvale u prirodi i to je mnogo bitnije. Inače sam osoba koju zaista ne dotiču negativni komentari. Ti što nemaju šta da rade, sede kod kuće i komentarišu, apsolutno me ne zanimaju. Jedna sam od retkih osoba koja je prošla kroz život netaknuta hejterima, ne može niko da me poremeti jer sam svesna sebe - ističe Lidija, te dodaje:

- Ima tih komentara kako mogu da obučem kupaći u 58. godini, pa obuci ga i ti. Prema mom mišljenju, možeš da imaš 200 kila i da obučeš helanke, uvek dajem primat kako se osećaš tako treba da se i oblačiš, ne gledam shodno godinama, već prilikama gde se ide. Ne treba da odeš na neko kulturno mesto, kao pozorište, skroz slobodnije obučen, ali je inače moja stvar šta ću i kako ću. Ako je meni dobro, ja ću da živim svoj život kako hoću, samo ne smem da ugrožavam druge.

Lidija je u julu napunila 58 godina, međutim, ne krije da taj broj ponosno nosi.

- Imam takav odnos prema vremenu i za mene su godine stvarno samo broj. Nikada ih nisam ni krila, jer su za mene to samo obični brojevi, kao recimo i sat koji se vrti ukrug, i ne znače ništa. Vreme merim prema događajima, emocijama i drugima reperima, i onda se osećam i lepše. Oduvek sam tako posmatrala vreme i onda kad vidim koliko je godina prošlo od nekog događaja, začudim se i ne mogu da verujem. Meni je sve kao da je bilo juče i takva sam jednostavno - ne patim što prolazi vreme, već gledam da uživam u njemu. Samim tim i svaki svoj rođendan doživljavam kao dar od Boga i zahvalnicu što sam živa i zdrava - iskrena je Vukićevićeva, te objašnjava da je najviše ponosna kako je odgajila svoje sinove, koji dele njene vrednosti:

- Imam divne sinove i kad vidim u kakve su ljude odrasli i u kakvu ličnost su se formirali, da rade i da su tome posvećeni, da imaju svoje živote, jako sam srećna. Majke treba da puste decu da počnu da rade na sebi što pre, u redu je da damo savete i imamo interakciju u vezi s njihovom budućnošću, ali ne treba da se previše mešamo. Nije sporno koliko majka voli svoje dete, ali različito kanališu tu ljubav, različito usmeravaju. Ne treba da se usmerava da li je jeo, da li je pojeo supu, da li je toplo obučen, već da kroz razgovor otkrijete kako dete gleda na bitne stvari, kako razmišlja o životu i da li je srećan u njemu.

