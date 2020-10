BOG JE DAO ZNAK: Luna Đogani test za TRUDNOĆU radila u restoranu, Anabela je nagovorila! Ova stvar joj NATERALA SUZE usred EMISIJE

Luna Đogani otkrila je detalje svoje trudnoće, pa opisala kako su reagovali drugi kada su saznali.

Rijaliti zvezda dobiće dete sa Markom Miljkovićem, kog je upoznala u rijalitiju.

"Jako mi prija ovo drugo stanje, ko uživa u tome, a ja sam stvarno ovo želela. Ima stvari koje su se promenile, mučnina, umor, mogla bih da spavam i jedem. Ovo je izgovor, trudna sam, jedem za dvoje. Rekli su mi svi da sam se prolepšala, da mi se u očima vidi da sam srećna... Svi imaju osećaj da je dečak, a ja nemam nikakav", rekla je Luna.

Đoganijeva je priznala da joj je dete poremetilo planove, ali da je sve kako treba da bude.

"Vi ne znate mnogo toga, poremetila nam je planove ovo, jer nismo planirali da ja ostanem trudna. Ja sam imala neke probleme, morala sam da čekam i da se pazim, veridba je bila pre svega, pa odmor, gde se zapravo sve i desilo. Venčanje će biti u proleće, ne žurimo, hoćemo da sačekamo da sve bude kako treba. Zdravlje je na prvom mestu... Marko je želeo čak i više od mene. Ja sam čak snimila pesmu, da nastavim muzički posao, ali mi je Bog dao znak da još uvek nije vreme. Možda to čak bude i bolje kao majka da snimim sve", rekla je Luna, pa dodala:

"Još uvek je rano, ne želim da otkrivam detalje. Ja sam osećala da sam trudna, ali sam se plašila da uradim test, a Marko me naterao. Prošlo je 10 dana otkako nisam dobila ciklus, a mama je samo rekla: 'Kako bih volela da rodiš bebu.' Mi smo se pre toga viđale, ona je samo to tada pomenula, a ja sam joj rekla da ću uraditi test. Tu sam uradila test, u restoranu sa majkom, otišla sam kući. Mama je plakala, ja sam bila zbunjena."

Anabela Atijas priključila se razgovoru, pa je opisala kako se oseća što će postati baba.

"Ja ću biti baka, to je predivan status koji Bog dodeli. Uživaću da me zove bakom, mogu biti baka Bela... Osećala sam danima da me nešto čini srećnom, videla sam neku bebu koju obožavam. Ja sam joj odmah rekla da je trudna. Sreću ću da pokažem kada beba dođe na svet", rekla je Anabela koja je nesuglasice sa ćerkom ostavila iza sebe.

"Nekada je bolje skloniti se nego isterivati, tako da znam da je ovo sve iza nas, a ljubav uvek nadjača i pobedi. Ova beba je neka velika tačka na sve negativno. Gagiju nisam imala prilike da čestitam, ja sam rodila mamu koja će roditi dete. Želela sam da svi meni čestitaju... Luna je zbunjena, ali nije uplašena, mora sve da oseti na svojoj koži, to se ne može prepričati", dodala je pevačica.

"Potrudiću se da detetu ništa ne fali, daću sve od sebe. Pružiću bebi ono što je meni falilo, možda još uvek fali, a to je porodica na okupu. Evo, ne mogu, ja sam takva...", rekla je Luna u "Premijeri", pa su joj krenule suze na oči.

