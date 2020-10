PITAJTE GOSPOĐICU SEVIĆ! LORENU NISAM VIDEO GODINU DANA: Darko kaže da ga Ana sabotira, a pevačica da on LAŽE! FEŠTA!

Darko Lazić istakao je da ćerku Lorenu koju je dobio u prvom braku sa Anom Sević nije video godinu dana.

"Lorena je videla Alekseja pre godinu dana i ona je oduševljena. Jako je pametna, voli decu, nema tu ljubomore, ja ne pravim razliku između dece. Biću iskren, vaspitaću ih da ne budu kao ja. Ne valja mnogo toga, vezano za moju prošlost", rekao je Darko, pa nastavio:

"Lorenu sam video pre godinu dana, to morate da pitate gospođicu Sević. Nedostaje mi najviše na svetu, sve bih dao da je vidim na sat vremena, na minut. To što Ana i ja nismo razrešili neke stvari, samo sam rekao njoj da ćemo rešiti, ali ona neće meni nauditi, nego detetu. Svako dete ima pravo da bude sa ocem, ako ćeš preko deteta da me sabotiraš... Oni su bitni, mi smo tu da ih zaštitimo, kao i svaki roditelj koji normalno razmišlja. Više mi je pun... ona stvar. Vidim na šta su ljudi spremni da bi sebe oprali. Ja ako nisam zadovoljan, neće imati ni žena, ni devojka, ni dete."

O SVAĐI SA VERENICOM MARINOM Darku se nije dopalo što je Marina pomenula njegovu lošu osobinu- kašnjenje. "Takve stvari čuvaš za sebe. Kada uđeš u malu svađicu, ne smeš da pokazuješ to u javnosti. Ako sam zgrešio, pred drugima ćutimo, a onda raspali. Treba da pričamo u četiri oka, ali ima vremena", rekao je Darko.

Ani Sević nije se svidela Darkova ispovest o ćerki Loreni pa je želela da je demantuje. Pevačica je pitala ekipu "Premijere" gde je gostovao Darko, da li je to montaža, htela da razgovara sa novinarima, a potom je od toga odustala.

"Ne znam da li je prošlo godinu dana, sa Anom više nemam kontakt, nisam upoućena. Ali u šta je sam je da otkako je počeo da peva, nije imao sreće o komunikaciji sa bivšom ženom. Žalio mi se, naravno, mislim da je glupo i odvratno da neko ucenjuje preko deteta. Sa Darkom sam uvek bila dobra, sa Anom ništa nije bilo zbog Darka. On o svemu dugo ćuti, ali je super otac i prijatelj. Odsutan je zbog posla, ali videćemo šta će biti. Nadam se da ovo zbog Lorene neće otići predaleko", rekla je Darkova kuma Andreana Čekić.

