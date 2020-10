OGLASIO SE OTAC PAULE HUBLIN! Otkrio kroz kakav pakao prolaze: Uništava život Nadeždi i tom detetu! ODLAZI IZ KREVETA U KREVET!

Paula Hublin ušla je u rijaliti kao zauzeta, sa dečkom, Franom Pujasom, sa kojim je ubrzo raskinula. Nakon pokušaja veze sa Anđelom Rankovićem, a kasnije i Milanom Jankovićem Čorbom, sada je uplovila u emotivni odnos sa Tomom Panićem, koji ima dete sa Nadeždom Biljić.

Povodom svega, oglasio se i Paulin otac, Matija Hublin, koji je bio razočaran onim što je ćerka pokazala za ovo vreme, pa se nije libio da je iskritikuje:

"Želeli bismo da istaknemo da uopšte ne podržavamo to što radi. Nikako je ne prepoznajemo. To je dete koje je meni zameralo što pušim, koja prezire psovke, a sada radi sve ovo... Verujte mi, ja mislim da bi sve promenilo moj eventualni susret sa njom. Da bi se odmah dozvala pameti i prekinula tu priču. Porodica je uopšte ne podržava, ni sestra, majka, kao ni ja. Nismo sigurni da li se radi o igri ili zaljubljivanju, ali nema našu podršku, nikako", počeo je Paulin otac.

Na pitanje šta joj zamera porodica, on je bio direktan:

"Ne zameramo joj samo ovu situaciju sa Tomom. Ne znam na šta liče te psovke, kao ni odlazak iz kreveta u krevet, stalno sa nekim drugim. Uopšte ne prepoznajem dete. Uništava život Nadeždi, tom detetu, ali i sebi. Ko će je želeti posle rijalitija, sa ovakvim ponašanjem? Njena majka ne može ni da gleda sve to. Kad ja okrenem kanal, da pogledam šta se dešava, ona odmah ode, verujte mi", žalio se Matija.

Takođe, prokomentarisao je Paulinog trenutnog izabranika, Tomu Panića:

"On je igrač, nema nikakvih emocija sa njegove strane, to se vidi. Ja imam suprugu, to se ne radi ženi i detetu, nemam šta da kažem. Samo igra rijaliti, ali Pauli to ne treba, uništiće sebi život zbog ovoga", rekao je Paulin otac.

