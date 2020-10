NISAM NI OSETIO KADA MI JE PROŠAO METAK: Aca Lukas deceniju kasnije u Sceniranju izneo sve DETALJE ranjavanja! (KURIR TELEVIZIJA)

Pevača Acu Lukasa pre više od deset godina nepoznati mladić upucao je u nogu iz vatrenog oružja ispred zgrade na Novom Beogradu.

On je sada u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrio šta se tada dogodilo

"Na to gledam kao na ružnu stvar. Najvažnija vest je bila zašto sam upucan. To je bila udarna vest. Neobično je bilo da ja budem ranjen. Svašta se pričalo. Da je bilo nešto ozbiljnije, bio bih ubijen, a ne ranjen. Policija nije pronašla počinioca, to se desilo da ja ne reagujem kako se reaguje. Zatekao sam čoveka da mi krade auto. Ja sam tada krenuo u kola. Ja sam ga pitao šta radi i izvadio pištolj. Tu je nastala reakcija koja nije uobičajna. Ja sam krenuo da mu otmem pištolj, i opalio je slučajno. Počeo je da beži, ja sam počeo da ga jurim", započeo je Lukas pa dodao:

"Mogao je da napravi invalida od mene ili da me pogodi u arteriju. Bolelo me je, ali kad mi je prošao metak, nisam ga ni osetio", rekao je Lukas.

