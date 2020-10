OGLASIO SE JOVICA PUTNIKOVIĆ NAKON POLJUPCA MAJE I ALENA! Njen otac i brat su bili pored njega: Pravili smo dete pre Zadruge!

Nakon višesatnog odbijanja, Maja Marković odlučila je da se potpuno prepusti Alenu Hadroviću! Iako još uvek nije raskrstila sa verenikom, Jovicom Putnikovićem, smuvala se sa Alenom i poljupcem ozvaničila novu vezu.

Sada se oglasio i Jovica, pa je osuo paljbu po Maji.

"Onako sam. Mogu da pričam. Ne znam mnogo, znam otprilike nešto, ali se trudim u zadnje vreme da ne saznajem mnogo stvari", rekao je Jovica, a onda smo mu saopštili da je došlo do prvog poljupca Maje i Alena:

"Dobro. To ne znam. Znate kako, ja bih voleo sve što kažem da bude tako preneseno. Prva stvar, ona kad je ulazila, pre nego što je trebala da uđe, ona nije bila toliko za to, više sam bio ja. Kad smo razgovarali, pričali, na kraju je pristala, otišla na razgovor i sve to. Ona je rekla "Nema šanse da te prevarim", mi smo stvarno imali savršenu vezu i nismo se nijednom posvađali u roku od tih godinu i nešto dana. Funkcionisali smo savršeno, ona je bila u tom fazonu da nema šanse da me prevari, da nešto uradi, ja sam joj rekao "Ja sam bio tamo, znam kako je, zatvoren sa 50 ljudi, polako zaboravljaš ljude napolju, spoljni svet, kao da samo to tu postoji što se dešava unutra". I mislio sam da neće ništa uraditi, verovao sam joj, pomislio sam možda 1 posto da možda se nešto u glavi njoj desi da nešto uradi. I rekao sam joj da ako se nešto desi, neću te pljuvati, neću pričati loše o tebi, ti ćeš to uraditi, izgubićeš mene i to je to. Naš dogovor je bio da ona ne dozvoli da joj niko priđe, mi smo sedeli par puta sa Lepim Mićom pre nego što je ušla, on joj je isto objašnjavao da ako hoće da ostane sa mnom, ne sme da dozvoli bliske stvari, da te neko češka, leži pored tebe i to. Ja čim sam video u početku da je neko zagrli i da ona ne reaguje na te stvari, ja sam znao u kom smeru će to da ode. Ja ne znam šta bi taj naš razgovor promenio, ona je prešla već neke granice koje smo se dogovorili da ne treba da pređe. I taj poljubac i ona što izjavljuje da joj se neko sviđa, meni ljudi više prenose, ja sam slabo pokretan, ne mogu da kucam na Jutjubu, da gledam, čitam negde nešto, to ne mogu, meni telefon stoji na grudima samo da se javim. Ja sam rekao Neveni (sestri) mojoj da treba sve da mi kaže, da ne treba da me laže, ali sam joj poslednjih dana rekao da mi ništa ne priča ako je sam ne pitam jer sam osetio da ide u tom nekom smeru skroz da će se nešto desiti. Pretpostavio sam da će doći do tog poljupca i da će tako daleko otići, da će mnogo daleko otići, ali mislim da će da shvati neke stvari tek kad bude izašla napolje, da će shvatiti šta je uradila i šta je izgubila."

Na pitanje da li je u kontaktu sa Majinom porodicom, Jovica je povikao ime "Marko".

"Marko, jesi ti Majin brat?" rekao je Jovica, a on je potvrdio. Kada smo ga pitali kako on reaguje na Majin poljubac sa Alenom, kratko je prokomentarisao.

"Zato što su pijani, zato su se i poljubili", rekao je Majin brat.

"Trenutno su tu i Majin brat i otac pored mene, ja sam sa njima u korektnim odnosima i oni sa mnom. Ja nju ne krivim, nisam ljut na nju, rekao sam da ako se desi, neću da je pljujem, ali da će znati kad nešto loše uradi da ja nisam njen dečko više i da nismo zajedno. Kada je ulazila, dogovor je bio da ona ulazi da napravi neku karijeru, ona zna da peva, talentovana, da na Zadrugoviziji pokaže šta zna i to je to. Pre njenog ulaska smo otišli kod mog zeta, moj zet je Petar Trumbetaš, najbolji gitarista kod nas, on ju je poslušao, izbacila i neke snimke, on mi je rekao da je ona dobar talenat, da je okej, da treba da radi, dogovorili smo kad uđe da pokaže šta zna i da kad izađe ide na neke časove, da nastavimo dalje i da se venčamo i da imamo dete. Mi smo čak i deset ulaska pre njenog ulaska u Zadrugu pravili dete. Tako da je to bila čvrsta veza i verovao sam u nju da neće ništa uraditi. I svidelo mi se što je pokazala da ima neki stav, čak i kad mi se desio ovaj udes, tih prvih dana je meni bilo jako teško, tad su mi malo prenosili, gledao sam na telefonu klipove, video sam da joj je bilo teško, ali da nije ulazila u priče sa Alenom ni bilo kim. Ja dok sam ležao u bolnici nisam se molio za moje zdravlje, već sam se molio za nju da pregura to. Svi znaju kolika je moja ljubav bila. Ne postoji šansa da pređem preko ovoga", zaključio je Jovica.

