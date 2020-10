KRISTIJAN MOLI STANIJU DA POVUČE ISKAZ! Golubović PRIZNAO da joj je pretio, hoće da se IZVINI, a evo kada će se PONOVO SRESTI!

Kristijan Golubović, kako su preneli mediji, preko posrednika predložio Staniji Dobrojević da povuče iskaz kojim ga tereti da joj je javno pretio smrću, te da ga ne goni putem suda u zamenu za javno izvinjenje.

Stanija je, u razgovoru sa novinarima, potvrdila ove glasine.

- Tačno je da sam dobila predlog da povučem taj iskaz, odnosno da promenim iskaz da ga ne bih teretila i da kažem da se ne osećam ugroženo, a da se on meni izvini, ali još nisam odlučila šta ću da radim. Ne smem da vam otkrivam ko me je kontaktirao i ko mi je to ponudio. Iduće nedelje treba i ja da budem saslušana, pa ćemo videti šta ću i kako ću - kratka je bila Stanija koja je u Srbiju iz Amerike stigla prošle nedelje u strogoj tajnosti.

Podsećamo, Kristijan je prošlog petka izveden iz rijalitija kako bi bio saslušan upravo zbog Stanijine prijave da joj je pretio smrću i on se tada branio iskazom kako je sve bila neslana šala koja je otišla predaleko. On je trebalo da bude saslušan u sredu, međutim, odbio je da odgovara na pitanja Tužilaštva bez prisustva svog advokata, te je sve odloženo za petak, a da li će se proces nastaviti zavisi od Stanije i njeno iskaza. Drugim rečima, ona sada ima Kristijana u šaci i samo od nje zavisi da li će ga sud dalje goniti za pretnje smrću.

