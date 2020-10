TRUDNA LUNA UPLAŠENA SAMO ZBOG OVOGA: Biće šta je suđeno! Đoganijeva otkrila i u šta je baš SIGURNA!

Luna Đogani odnedavno je u drugom stanju i čeka prvo dete sa verenikom Markom Miljkovićem, a kako kaže još nije počela da kupuje stvari za bebu, ali je počela da dobija poklone.

"Nisam, jer ne znam još pol, ne bih žurila. Dobijam neke poklončiće, to je normalno, ali polako, ima vremena za sve - rekla je Luna, pa seo svrnula na reakciju svog oca Gagija.

"Tata je bio presrećan. Prvo je bio u šoku, odreagovao je malo izgubljeno, onda me je posle opet nazvao i rekao: "Ne mogu da verujem da ću biti deda!". Jutro posle toga je ustao u šest ujutru, nije mogao da spava koliko je bio srećan i baš je želeo da bude deda. Rekao je da mu je još samo to ostalo, da oseti tu ljubav kako je biti deda. Baš mi je drago. Nekako smo svi nakon te vesti postali osećajniji, emotivniji, ispunjeni ljubavlju, to ne može da se opiše".

Luna kaže da ne razmišlja o polu bebe, već da joj je samo bitno da dete bude živo i zdravo.

"Ja bih samo volela da je živo i zdravo, to me svi pitaju svakodnevno deset puta, ali ja nemam neke želje, želim samo da bude zdravo. Malo je sad ovo doba korone i malo sam uplašena zbog svega, pazim dosta na sve. Zbog toga sam skeptična, samo da bude zdravo, a što se tiče pola, kako god, šta je suđeno to će da bude... Mi znamo, isplanirali smo imena pre nego što se ovo desilo. Dečak će da bude Luka, a devojčica Mia, zna se to već odavno", istakla je Đoganijeva.

Kako kaže, iako je u ranom stadijumu trudnoće, već oseća promene.

"Ima promena koje su normalne, ne kaže se za džabe drugo stanje, ali ja u svemu tome nekako uživam, želela sam sve ovo i prija mi. Stvarno sam dobro i mislim da se to vidi na meni" - završila je Luna.

