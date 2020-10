VERA MATOVIĆ NIKAD ISKRENIJA: Udali su me za pokojnika! Pevačica danima plakala, ČUDO NEVIĐENO

Vera Matović se retko kad pojavljuje u javnosti. Međutim, prošle nedelje je snimala emisiju "Desetka" na Kurir televiziji, pa smo njen dolazak iskoristili da s njom porazgovaramo i o najškakljivijim temama. Pevačica, koja punih 50 godina traje istim intenzitetom i dan-danas je jedna od omiljenih među narodom, otkriva kako joj je to pošlo za rukom.

Vera Matović foto: Printskrin

- Za to mi nije trebao specijalni recept. Život me je učio, a roditelji vaspitali. Estrada ne može da pokvari stabilnu ličnost. Moja porodica je kompaktna, bez ijedne mrlje. Šta je najskandaloznije u vašoj karijeri i životu? - Meni drugi prave skandale, ja ne. Udali su me za neke pokojnike, bože me sačuvaj i sakloni. Čoveka ne znam. On je umro pre deset godina, a mene su udali za njega. On je iz okoline Pančeva. Možda je bio neki obožavalac. Pa su me udali i za drugog pokojnika. Eto, plakala sam zbog toga, to je teško i nije mi bilo lako. Ja ne kunem, ali sam tom koji je to izmislio rekla "Daboga se i vama tako dogodilo". Ja u braku sa suprugom, dvoje dece, a oni mi tako izmišljaju. Kakav vam je brak s Racom? - Udala sam se za čoveka kojeg sam volela. Naš brak je isti kao od prvog dana. Borila sam se i svima poručujem da ne traže hleba preko pogače. Parovi krenu u vezu, brak, a onda jedno stekne popularnost, dobije krila, odleti i ostavi osobu koja je s njim krenula u te pobede, a on ili ona ne izdrže to, već ih ponese slava. I ja sam mogla sve to, ali nisam.

Vera Matović foto: Printskrin

Kako je suprug izdržao vašu popularnost, česta putovanja? - On je želeo da budemo mi. Svirao je harmioniku, komponovao. Imao je veliko poverenje u mene. On je bio u orkestru sa mojim bratom, pa onda smo mi nastavili da se zabavljamo. Mogao je i on da pronađe neku, ali nije, kao što nisam ni ja. Niko me nije interesovao. Muškarce sam gledala kao braću, a žene kao sestre. Porodica mi je zakon i ja sam ta koja drži sve konce u kući. Ja sam pokretač te snage, a oni me podržavaju. Srećna sam žena. Da li su vam se udvarali drugi muškarci? - Da, ali nisu dobijali od mene povratnu informaciju. Tako sam vaspitana, da mislim o svima koji su iza mene, roditeljima, familiji. Svašta su mi pripisivali, ali nikada nikome to nisam rekla i ne bi trebalo, jer će to da iscuri na drugi način. Eh, šta su mi sve priređivali tih godina kada sam bila u usponu. Ali sva sreća, narod ništa nije verovao i neću da pričam jer današnja situacija nije ružičasta i bolje da ćutim. Da li su vam koleginice podmetale nogu? - Toga je uvek bilo. Bilo je i suza, nameštanja, ali na kraju su shvatili da je ipak Verka dobar čovek. Videli su da od mene nisu dobijali ogovaranja. Niko nije plakao zbog mene, a ja jesam zbog njih. Ne bih da otkrivam njihova imena, svi će da se prepoznaju. Volim da znam sve, ali nikad nisam uprla prstom. LJILJANA STANIŠIĆ

foto: Printscreen Kuirr

O plastičnim operacijama Znate kakav imam grudni koš, sve stoji, prirodno Kako to da niste odoleli da se izoperišete kao većina vaših koleginica? - Nemam ništa veštačko na sebi. Sve je majka priroda. Ne kritikujem one koji to rade, ako im nije dobro, ispaštaće. Narod mnogo voli prirodu. Nemam botoks i ne želim. Oni će da shvate da li je to bilo okej ili ne što su stavljali. Uvek može da se uradi nešto, ali ja vodim računa o ishrani, džogiram, spavam redovno. Znate kakav ja grudni koš imam, to sve stoji, sve prirodno. Čak i noge su mi čvrste. I zubi su moji. Moj plastični hirurg je Vera Matović.

