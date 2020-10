KORONA DIVLJA, A PEVAČI BI DA PEVAJU: Nataša, Đani, Prija i Rada zakazali Novu godinu, a Cecin lik ZLOUPOTREBLJEN! Odmah se OPRALA

Punih osam meseci traje pandemija virusa korona na globalnom nivou, a kako pokazuju činjenice, poslednjih nedelja iz dana u dan situacija je sve ozbiljnija i nepovoljnija. I pored toga što se u celom regionu beleži vrtoglav rast broja obolelih od korone, a samim tim i umrlih, estradnjaci uveliko planiraju gde će da pevaju za Novu godinu.

Neki od njih, poput Rade Manojlović, Radiše Trajkovića Đanija, Peđe Medenice, Nataše Bekvalac i Aleksandre Prijović dogovorili su se o svojim novogodišnjim angažmanima u prestonici. Neko je u restoranu, neko u klubu, a neko u hotelu, poput Prije. Pravo je pitanje u ovom trenutku da li će se njihovi nastupi u najluđoj noći održati, u šta ni većina njih nije sigurna.

Đani nam je rekao da trenutno ne može da zna ni da li će pevati sledećeg vikenda, s obzirom na to da se tezge stalno pomeraju, a kamoli za dva meseca. - Verujte mi, ništa ne znam što se dočeka Nove godine tiče. Meni je taj nastup zakazan odmah posle dočeka 2020, znači u januaru. Tad nije bilo ni govora o koroni, pa se moglo planirati unapred. Stalno se čujem sa kolegama i vidim da niko ništa ne zna. Pa ja nisam siguran da li ću održati nastup sve do onog momenta dok ne treba da krenem na put, toliko je sve neizvesno. Kako budu rekli, tako ćemo i raditi, poštovaću odluku nadležnih što se tiče dočeka - rekao nam je folker. I Goran Lečić Leka, menadžer koji zastupa dvadesetak najvećih zvezda, kaže da je sve neizvesno što se tiče novogodišnjih nastupa.

- Mi jesmo zakazali nastupe za 31. decembar, ali je sve to po principu ako bude - bude. Dakle, samo smo se dogovorili načelno da će neki izvođač nastupiti na određenom mestu, ali nismo precizirali nikakve detalje. Ako bude ograničen broj ljudi, onda ćemo prilogaditi cene angažmana, a ako ne bude, honorari će biti uobičajeni, bez smanjivanja. Po mojoj proceni, ovo će potrajati do proleća, sa mogućim izuzetkom da oko Nove godine dozvole rad klubova na nekoliko dana - smatra Lečić i dodaje da trenutno većina pevača nema nastupe.

- Samo neki izvođači koji uzimaju manje honorare sad nastupaju, ostali ne. Pitanje je koliko će i to trajati jer se klubovi polako zatvaraju - rekao je Leka za Kurir. Kontaktirali smo s Prijovićkinom PR službom, koji su nam preneli njenu izjavu.

- Situacija je takva da se ne zna šta će biti. Kako svima bude bilo, tako će i meni - rekla je Aleksandra.

PR služba Nataše Bekvalac se nije oglašavala, dok se Rada nije javljala. Njen menadžer Saša Đurić kaže: - Ništa nije do nas. Organizator se bavi time i prati situaciju. Ponašaćemo se u skladu s odlukama kriznog štaba.

Ceca zloupotrebljena

Ne pevam nigde, reagovaće moj menadžer

Cecu Ražnatović iznenadilo je saznanje da ona za Novu godinu peva sa Đanijem u Beogradu, što stoji na brojnim sajtovima koji promovišu noćne izlaske u prestonici. Ona tvrdi da nastup u novogodišnjoj noći nije ugovorila i da je njeno ime zloupotrebljeno.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Nisam ja zakazala nastup, odakle vam to?! Da jesam, znalo bi se gde nastupam, to se ne može sakriti - najpre je rekla Ceca, a kada smo joj objasnili da postoji i reklama, bila je u šoku. - Ja ovo prvi put čujem. Ma kakvi, to nije tačno. Da jeste, ne bih krila. Ne bih ni znala da me niste pitali. Pozvaću menadžera da reaguje - rekla je pevačica.