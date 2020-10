DVA DNEVNA BORAVKA, TV U SVAKOJ SOBI, SVE PUNO KNJIGA I SKUPIH SLIKA! Voditelj napravio RAJ na periferiji BG, a ovo nikad ne RADI

Voditelj “Zadruge” Milan Milošević sa majkom je pronašao idealno mesto za život, sa prostranim dvorištem koje mu pruža mir. Nakon obavljenog renoviranja, puno sitnica, umetničkih dela i knjiga čine da nekretnina deluje ušuškano, a televizor je u svakoj prostoriji, kako bi se pratio rijaliti.

Voditelj Milan Milošević ne krije ponos i sreću što je pazario kuću u Beogradu, a kako kaže, čim ju je ugledao znao je da je savršena. Preuredio ju je da bude po njegovoj meri, dnevni boravak je pun knjiga i slika na zidovima, sveća i vaza sa cvećem, te ovaj dom odiše toplinom.

- Jedini parametar koji postoji prilikom ovako bitnih koraka u mom životu je osećaj. Definitivno me je on odvukao na prelepo mesto prepuno mira i topline doma. Osetio sam da je to moj dom pri prvom koraku, a svakim danom kasnije, ljubav je bivala sve veća. Lokacija je birana, rekao bih, po nekim standardima Evropske unije, a to je da je u blizini auto-puta, a da je urbanistički podobna. Izgled kuće u kojoj se oseti život, mnogo zelenila i raznih sitnica koje su bile presudne. Ljudi koji su mi pomagali u renoviranju su sledili isključivo moje želje - kaže Milan i dodaje da je proces privikavanja najteže pao njegovoj majci.

- Ona je posle 48 godina napustila dom i preselila se kod mene. Ništa joj ne fali, a fali joj sve. Narušenog je zdravlja, i da nije tako, sigurno je ne bih lišavao te njene ljubavi prema domu u Sremskoj Mitrovici, ali situacija je takva i jednostavno ne postoji druga opcija već da bude uz mene i ja uz nju. Mislim da napredujemo u svakom smislu i da će polako uspeti da se privikne na novi dom i na sina sa kojim, uostalom, nije živela 23 godine.U spavaćoj sobi dominira veliki bračni krevet, dok lampe koje se nalaze po celoj kući atmosferu čine romantičnom. Kako smo mogli da primetimo Milan je izuzetno pedantan i sve stoji na svom mestu, ali priznao je da za to nije zadužen on, već ima pomoć.

- Iskren da budem, jedini kućni posao koji obavljam je slaganje i odlaganje garderobe jer to ne dozvoljavam nikome, a ostale poslove prepuštam drugima koji to umeju dosta stručnije i konciznije da obave. Ne usisavam, ne perem suđe, ne uključujem mašinu za veš, ne kuvam, ne brišem prašinu i ne peglam. Sve sam vam rekao. Nekada sam sve to radio, međutim, sada je sve drugačije u mom životu. Vremena slobodnog imam toliko malo da bih ga trošio na te stvari.

Prostrana kuća u kojoj je voditelj svio porodično gnezdo ima dva udobna dnevna boravka, a kako smo primetili, u svakoj prostoriji u koju smo kročili nalaze se televizori.

- Zadruga je zastupljena u svakom segmentu mog života, poslovno i privatno. Mene sve zanima i ne biste mi verovali kada bih vam rekao da imam u svakoj spavaćoj sobi televizor i u dnevnim boravcima, a na svima se prikazuje samo Zadruga, i to uživo 24 sata na četiri strima. Navikao sam i imam nekako osećaj da sam ja od 2017. godine redovan učesnik - kroz osmeh priča Milan i dodaje da mu ni pretnje ljudi koji prate rijaliti nisu strane.

- Dešavalo mi se da dobijam razne pretnje i uvrede od kojekakvih fanatika pojedinih učesnika i već se zna da sam neke od njih prijavljivao i policiji, međutim, kako vreme odmiče postao sam imun i ne obraćam pažnju na to. Volim kritiku i pohvalu na svoj rad, a iskren da budem ovde sezone nemam problema još uvek... Očekujem ih svakako kako šou bude odmicao. Samo radim svoj posao najbolje što umem i siguran sam da nikoga time ne povređujem, naprotiv - zaključio je Milan Milošević.

Voditelj kaže da toliko uživa u svom domu, da ne može da se odluči koji kutak mu je najdraži:

- Najviše vremena provodim u dnevnom boravku iskreno, jer tu se osećam nekako domaćinski, ne umem to da opišem. Ovo je moja prva nekretnina u životu i dopuštam sebi malo tog hedonizma, a kojeg je dnevni boravak prepun. Uživam, prosto je. Omiljeni kutak nemam jer mi se dešava da dok odmaram u dnevnom boravku pomislim da mi je tu upravo tu najlepše, a onda se preselim u spavaću sobu i kažem sebi eh, ovde mi je najlepše... Verujte mi da to isto činim i u kuhinji, kupatilu i garderoberu, a o dvorištu da ne pričam.

