DEA ĐURĐEVIĆ PROSLAVILA ČETIRI GODINE BRAKA SA MLADENOM! Voditeljka progovorila o braku: Uz njega sam postala MUDRIJA!

Dea Đurđević može da se pohvali i iskrenom ljubavlju koju neguje sa partnerom Mladenom Mijatovićem. Već četiri godine uživa uz izabranika i takođe kolegu, koji joj je ujedno bio i najveći oslonac i podrška nakon teške saobraćajne nesreće u februaru prošle godine.

"Razumevanje, poštovanje i ljubav, to su preduslovi svake uspešne veze. Jedno drugom smo podrška i vetar u leđa i mislim da je to jedini normalan način funkcionisanja dvoje ljudi koji se vole", kaže voditeljka i otkriva da neretko jedno drugo znaju da iznenade, a ne samo na važne datume:

"Mlađa je romantičniji od mene. Ja volim naše važne datume i praznike, tradicionalista sam po prirodi, ali smatram da se ljubav i privrženost moraju jednako pokazivati i danima kada nisu bitni datumi. I saglasni smo u tome."

Dea ne krije da ju je upravo Mijatović naučio nekim važnim stvarima u životu i da planiraju venčanje, ali da im to nije trenutno prioritet:

"Mi se stalno smejemo i prevazilazimo sve uz smeh. I privatne i poslovne prepreke. Ne treba ništa siliti, ni na čemu potencirati i ništa forsirati. Mi živimo kao i svi ostali ljudi, normalno. Lepo nam je i kada dođe vreme biće i svadba i brak i sve što ide uz to", kaže Đurđevićeva te dodaje:

"Mlađa me je naučio strpljenju i tome da nekada moram da izbrojim do deset. Vrlo sam temperamentna bila, želela sve i odmah, a i govorila pre nego što promislim da li je pametno baš to reći i na taj način. Malo sam smirila svoj temperament i zaista sam srećnija zbog toga. Čini mi se da sam uz Mlađu postala mnogo mudrija."

Dea ne krije da je nakon nesreće počela na mnoge stvari da gleda drugačije.

"Život je prebrz i stalno jurimo za nečim boljim ili ka nekom cilju koji smo zamislili, a vrlo često podrazumevamo krucijalne ljude i stvari. Kada umirete, svi ti ciljevi su u drugom planu, u prvom planu i najveće želje vam budu ljudi i stvari koje inače podrazumevate. Svaki dan se budim sa velikim osmehom i osećajem sreće jer se budim u svom krevetu i što mogu da vidim ljude koje najviše volim kad to poželim. To je najveća sreća", iskrena je Dea.

