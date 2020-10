SEVIĆEVA ĆE SE POSLE TUŽBE OBRATITI CENTRU ZA SOCIJALNI RAD?! Darko nije raskrstio sa porocima, plaši se za Loreninu BEZBEDNOST?

Ana Sević navodno je rešena je da se u potpunosti zaštiti od laži i manipulacija Darka Lazića, te osim tužbe za povredu časti, pevačica planira da preuzme još jednu meru protiv bivšeg supruga.

Sevićeva ovih dana navodno planira da se obrati Centru za socijalni rad, jer na taj način želi da zaštiti svoju ćerku Lorenu.

"Anu su veoma pogodile laži koje je Darko nedavno izneo, jer ni najmanje to nije očekivala od njega. Kada je rekao da ćerku Lorenu nije video godinu dana, to ju je veoma pogodilo, pogotovo što je ona insistirala na tome da njihov odnos bude dobar. Zbog toga je objavila dokaze koje govore suprotno i koliko-toliko stala na put njegovim manipulacijama", kaže na početku razgovora izvor i dodaje da Sevićeva, osim tužbe za povredu časti, planira da preuzme još jednu meru kako bi se zaštitila od laži bivšeg supruga.

foto: Printscreen/Premijera, Printscreen/Instagram

"Sevićeva ne želi ništa da prepušta slučaju i ne želi da razmišlja da li je Lorena bezbedna kada vreme provodi sa ocem. Jednostavno se plaši da Darko nije u potpunosti raskrstio sa svojim porocima i ne želi da svoje dete prepušta riziku. Zbog toga razmišlja da se obrati Centru za socijalni rad kako bi razmotrila sve opcije u cilju zaštite svog deteta. Ukoliko joj radnici Centra predlože zabranu viđanja, Ana će pristati i na tu opciju."

"Osim bezočnih laži koje je nedavno javno izrekao, Anu veoma uznemiruje činjenica da Darko i nakon stravične saobraćajne nesreće iz koje je jedva izvukao živu glavu i dalje nije mnogo promenio svoj život. Darko i dalje vozi, uprkos tome što mu je odavno oduzeta vozačka dozvola, a Ana ne želi da rizikuje da njena ćerka sedne u automobil sa njim. Ne želi da razmišlja o tome da li će Darko staviti Loreni sigurnosni pojas, da li će prekoračiti brzinu i tako ugroziti sigurnost deteta", priča izvor i dodaje:

foto: Damir Dervišagić

"Najveća ironija u celom ovom slučaju leži u tome što je Ana dozvoljavala Darku da viđa Lorenu kada je god to hteo, ali je on izbegavao svoje roditeljske dužnosti. Kada je Anu javno optužio da mu ne dozvoljava da viđa ćerku, Sevićeva ga je odmah demantovala, a potom je odlučila da uradi upravo to."

"Nikada nisam želela da komentarišem privatni život. Molim vas da me razumete", rekla je Ana kada su je pozvali da prokomentariše.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Alo

Kurir