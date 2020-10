NEPRIJATELJE BROJI NA METRE, NE PRIČA S POLA ESTRADE Bivši kuju zavere, kuma joj POBACALA sve slike, a s njima je ZAHLADNELA skroz

Pevačica Andreana Čekić poznata je po velikim skandalima. Malo pa malo prizna kako sa nekim nije u dobrim odnosima. Poslednja u nizu neprijatnih situacija dogodila se sa pevačem Radišom Trajkovićem Đanijem i njegovom suprugom Slađanom.

- Prestali smo da se viđamo preterano. Voleli smo se, ali ne znam šta se tu desilo, to biste morali da pitate Slađu i njega, tačnije njegovu ženu. Zahladili su odnosi između nas – kazala je Andreana.

Andreana je između ostalog i u svađi sa Darkovom bivšom suprugom Anom Sević, koja je kako ona tvrdi pobacala sve fotografije iz njenog stana.

- Neki od tih prijatelja su imali ključ od mog stana. Imala sam apsolutno poverenje, mislim da ni u koga nisam imala poverenje kao u te ljude. To ne samo da boli, nego te toliko šokira da počneš da preispituješ sebe deset godina unazad. Ulazili u stan dok sam bila u Americi i ja sam to dozvolila da provere da li je sve OK, jer sam dugo bila odsutna… Ali sam doživela da su bacili slike moje i Markove, meni to ne bi na pamet palo! Nisam Anu pitala što je bacila moje slike. Ništa… Bila sam u emotivnom rastrojstvu i jako umorna. Imala sam samo dan da se spremim. Doduše, sa Anom nisam nikad imala te neke najprivatnije teme. Čak i kada su ona i Darko počeli da se razilaze, ja sam to saznala među poslednjima – izjavila je jednom prilikom Čekićeva, a onda dodala da se i sa Slađom Alegro posvađala.

- Sa Anom Sević se nisam srela nakon incidenta, sa Slađom jesam u Hrvatskoj u jednom odmaralištu. Ona se ponašala kao da se ništa nije desilo. Pola sata je provela pričajući s Markom o svemu, kao rod rođeni. Sa mnom je progovorila možda 15 reči, s njim 515! Meni je to bilo fascinantno u smislu i ona je iz grupe koja podržava priču da ne budem s Markom i onda dođe i šta?! Kao da Marko to ne zna?! Slađana i ja se nismo družile dugo, ali pre toga smo jedno godinu dana počele intenzivnije da se viđamo. Dolazili smo jedni kod drugih. Nije se ona nikad ni mešala mnogo u moje odluke, kao što ni ona to ne dozvoljava. Međutim, tada je očigledno pala pod neki njihov uticaj – kazala je Andreana koja smatra da su joj Slađa Alegro i Ana Sević neprijatelji zbog toga što su joj branili vezu sa sadašnjim partnerom Markom Miloševićem.

Međutim, tu nije kraj pevačicin svađama, ona je zaratila i sa Anom Korać. Drama se dogodila kada ju je Čekićeva prozvala da „ne zna da peva“.

- Poštovane elitne prostitutke, nemojte snimati pesme. Učinite svetu dobro. Zamislite da svako ko izađe iz rijalitija postane hirurg? Ne ide - kazala je Andreana, dok je u komentarima obrazložila da konkretno misli na Anu Korać.

- Saša Lazić je tražio da mu dam sve pare od Jutjub pregleda ili će pokušati da obori pesmu. Hteo je iz revolta i na kvarno da uzme novac od mene, zaboravivši da sam sve ispoštovala što je od mene tražio - požalila se ona i objasnila kako je nastala kulminacija svega.

- Sastaju se moj bivši saradnik i moj bivši muž i kuju plan kako da naprave posao, da uzdignu sebe, a da naprave lošu sliku o meni. Sram me bilo što im nisam dala sve pare od Jutjuba. Dolaze na ideju da zovu novinare da napišu da smo Marko i ja opet u svađi, te da ja želim da se vratim bivšem mužu, da time istovremeno i ciljano započnu promovisanje novog dueta. Dakle, moj bivši muž, materijalista, koji je pljuvao Lazića i Emira gura novu devojku da snimi duet sa Emirom – zaključila je pevačica.

