NINU BADRIĆ UHODIO MUŠKARAC, DOLAZIO U ZAGREB I STAJAO ISPRED STANA: Pevačica sve prijavila POLICIJI, a ovo nije PRVI PUT

Nina Badrić, proživela je pravu dramu kada ju je jedan od pomahnitalih fanova uhodio ispred stana u kojem živi u Zagrebu, zbog čega je morala da se obrati policiji.

Pevačica je odlučila da ga prijavi jer ju je učestalo uznemiravao želeći s njom da ostvari prisniji odnos. Muškarac tu nije stao, već je otišao toliko daleko da se pojavljivao u Jelsi na ostrvu Hvar, gde je Nina pre nekoliko godina kupila stan. Nije mu bilo strano da dolazi i ispred njenog stana u Zagrebu, gde su takođe imali susrete.

S obzirom na to da ona nije želela da ima bilo šta sa njim, morala je da se obrati policiji. Celi slučaj je prvo završio na splitskom Opštinskom državnom tužilaštvu, ali je kasnije sve prebačeno na isto tužilaštvo u Zagrebu, s obzirom da muškarac tamo ima prebivalište.

Sud i državni tužilac su mu radi uhođenja, sukladno članku 98. Zakona o kaznenom postupku, izrekli mere opreza koje se odnose na zabranu prilaska Nini Badrić, zabranu bilo kakvog uspostavljanja veze s njom, kao i na zabranu uhođenja ili uznemiravanja.

Kako navode pojedini hrvatski mediji, ovo nije prvi put da je Nina Badrić bila žrtva uhođenja.

Organizatori gala božićnog koncerta u Bjelovaru 2012. godine, pozvali su policiju uočivši obožavatelja koji ju je pratio više od godine dana. Isto se dogodilo u Splitu, kada je jedan od obožavatelja pokušao da upadne na scenu i prođe kroz obezbeđenje. Ubrzo se ispostavilo da je reč o muškarcu iz Užica u Srbiji. Gde god se ona pojavila bio je i on, od koncerata do večernjih događaja, čak je kao i ovaj poslednji muškarac, stigao do Hvara i vrebao pevačicu s plaže.

