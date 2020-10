BOLNA ISPOVEST JOVICE PUTNIKOVIĆA! Maja ga nazvala bivšim verenikom, on iz bolnice poručio: Ja sam povređen, ona skače od SREĆE!

Nakon što je Maja Marković nazvala svog verenika Jovicu Putniković bivšim verenikom, oglasio se i Jovica. Jovica nije krio da se oseća loše zbog saobraćajne nezgode koju je doživeo, tokom koje je zadobio mnoge ozbiljne povrede, ali i aktuelnih dešavanja u "Zadruzi".

"I ja na nju gledam kao na bivšu verenicu. Neću joj tražiti prsten, neka joj ostane. Nemam komentar na to, ona sada ima neki svoj put. Ja sam u kontaktu sa njenim roditeljima, oni ne mogu da je podrže. Otac je rekao da bi trebalo da porazgovaramo, ali ne, ja ne mogu da pređem preko ovoga", započeo je Jovica.

Jovica je otkrio da li mu Maja nedostaje u nekom periodu, kako sam navodi postao je potpuno ravnodušan, ali i da je pre nekoliko dana odgledao klip na kom se Markovićeva ljubi i mazi sa novim dečkom Alenom Hadrovićem.

"Nemam nikakav osećaj, bilo mi je teško tokom početka, kada je sve to počinjalo, ali sada sam ravnodušan. Da je sretnem na ulici rekao bih joj:"Ćao". Sa njenim bratom sam u kontaktu i sa ocem, kad god budem u mogućnosti ću se čuti sa njima, jer su oni super ljudi, i ona je super devojka bez obzira na sve što se desilo, nju je sve to ponelo. Takav je bio dogovor unapred smo se dogovorili šta će se desiti, znala je da ne bih prešao preko tih stvari. Gledao sam njihove klipove dok se ljube, smejao sam se i kažem: ,,Čoveče, kao da su godinu dana zajedno", kao da je ne znam kakva ljubav. Imam periode dana kada sam nakljukan lekovima, pa se nasmejem tim klipovima", ispričao je Putniković.

Za kraj je otkrio da li bi se borio za Majinu ljubav ponovo, ukoliko bi ona odlučila da stavi tačku na odnos sa Hadrovićem, a on je svojim odgovorom definitivno stavio tačku na njihovu priču.

"Ne bih se borio, nema ni 0,00001 posto šanse za to. I to ne zato što je uradila to, nego što sam ja napolju povređen, a ona je skakala od sreće što je ostala unutra kada je bila nominovana", završio je Jovica.

