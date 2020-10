TEODORA DŽEHVEROVIĆ TETOVIRALA POGREŠNU REČ: Pogledajte kako izgleda pevačicin CRTEŽ na nozi od kog ju je BLAM! (FOTO)

Teodora Džehverović pošteno se izblamirala kada je otkrila da je istetovirala pogrešnu reč na nozi, pa je poruka koju je htela da pošalje dobila sasvim drugačiji smisao.

Pevačica je, gostujući u "Ami Dži šouu" bila otvorena, te je pričala i o svojoj vezi sa košarkašem Ninom Čelebićem, o silikonima, navodno kupljenim Instagram pratiocima... Sve to bilo je simpatično do momenta kada ju je Ognjen Amidžić pitao za novu tetovažu lotosa između bujnih grudi.

Dok je Teodora ponosno objašnjavala značenje te reči, voditelj je pomenuo i njene druge crteže po telu, pa je ona rešila da ih pokaže. Ali ne baš sve. Postoji jedna tetovaža koje se pevačica stidi, a nalazi se na butini. Razlog toga je što Džehverovićeva nije pažljivo proučila šta će da napiše, pa je pogrešila reč. Umesto "život", napisala je "ljubav".

- Imam baš problem sa ovim na nozi. Ne bih da pokazujem - počela je Teodora, ali ju je Ognjen nagovorio da otkrije o čemu se radi.

- Pogrešila sam reč. Kucala sam na internetu i pogrešila. Umesto "life" sam stavila "love". Trebalo je da bude "Where life begins love never ends" (Gde život počne, tu se ljubav nikada ne završava) i da bude za porodicu... A sada piše "Gde ljubav počinje, ljubav se nikada ne završava". Ali nema veze... - ležerno je rekla Teodora dok su se ostali gosti smejali. Njena "umetnička sloboda" postala je hit i na internetu, pa su je tviteraši prozivali.

Priznala Milica operisala nos

Milica Todorović otkrila je kod Amidžića da je nedavno imala jednu hiruršku intervenciju.

foto: Printscreen/Amidži šou

- Silikone sam stavila. Šalim se. Išla sam kod ORL doktora koji mi je sredio nos. Nemojte nikad koristiti kapi za nos, to je kao droga. Kako čovek može sam sebe da zezne... Ja sam prskala kapi za nos po pet, šest puta dnevno, osam godina. Imala sam devijaciju, drug mi je u osnovnoj školi polomio nos. Nisam mogla da dišem, hvatala me je panika kad nemam kod sebe kapi. Tražila sam od doktora da mi ne menja oblik nosa, da mi ostavi i ovu grbu, samo da mi to unutra sredi. Nemojte nikad da prskate kapi! Aplauz za moj nos! Ja sam jako volela svoj stari nos - rekla je Milica.