EMOTIVNA ISPOVEST EMINE JAHOVIĆ: Bilo je dana kada nisam imala šta da jedem! A evo zašto je LAGALA da joj je Brena ROĐAKA!

Emina Jahović je otkrila da je veoma rano izgubila oca, kada je imala samo šest godina, a oda istakla da je lagala da joj je Brena rođaka.

foto: Printscreen/Glamur TV Happy

"Detinjstvo je bilo jako lepo. Odrasla sam u lošem periodu, imala sam 17 godina kad sam doživela bombardovanje. Mi smo baš imali dosa problema. To nas je naučilo da se više borimo", započela je Emina, pa nastavila:

"Kao dete sam bila tvrdoglava, imala sam puno energije. Pisala sam poeziju kad sam bila mala, moj otac je uvek želeo da pišem poeziju, a mama nije. Ja sam mom ocu, pre nego što je preminuo, pisala poeziju. Svi smo u porodici drugačiji."

Emina je istakla da nije imala dovoljno vremena da upozna oca.

foto: Printscreen/Glamur TV Happy

"Nisam imala mnogo vremena da provedem sa svojim ocem, sećam ga se kao kroz maglu, sećam se nekih stvari koje mi je pričao. On je znao da sam ja umetnik. Mama je bila strožija. Lepo su oni balansirali to sve. Moj brat je preuzeo ulogu oca i muža, on je sve to morao da pokrije. On je bio na početku karijere, morao je da sazri sve. Tek sada sam počela da se družim sa svojom sestrom, toga pre nije bilo."

Pevačica je istakla da je u školi lagala devojčice da joj je Lepa Brena rođaka.

foto: Printscreen

"U detinjstvu sam se družila sa dečacima. Igrala sam fudbal, pa sam prešla na košarku. Uvek sam se više slagala sa muškarcima, devojčice su bile nežne za mene. Ja sam decu u školi lagala da mi je Brena rođaka. Bila sam opsednuta njom i njenom karijerom, bila sam njen fan kao dete. U to vreme biti Lepa Brena je bilo veliko.

Emina se prisetila perioda kada je izgubila oca.

“Sećam se da sam se ja taj dan igrala, meni su dali da se igram, a mama je plakala. Moja majka je izuzetno jaka žena", rekla je Emina u emisiji "Glamur".

Ona ne krije da je njena porodica prolazila kroz vrlo težak period.

“Sećam se da je bilo dana kada bukvalno nisam imala šta da jedem.”

foto: Printscreen/Glamur TV Happy

