UNUTRA MI JE SVE SPALJENO, MUČIM SE I SADA! Milici Todorović preskakalo srce, pa je morala na OPERACIJU! Priznala da je ZAVISNIK

Milica Todorović do sada nije imala nijednu operaciju na sebi, a i novu je, kako kaže, uradila iz zdravstvenih razloga.

Pevačica se hirurškoj intervenciji nosa podvrgla u Turskoj.

"Bilo je napeto u Istanbulu, tamo sam bila s mamom jer sam morala na operaciju nosa. To ne krijem i nisam išla zbog estetske korekcije, to mi nije bilo potrebno, već iz zdravstvenih razloga. Međutim, i dalje ne mogu lepo da dišem od operacije i dalje se oporavljam. Napravila sam sebi situaciju jer sam osam godina prskala kapi u nos svaki dan i došla do toga da je srce čak počelo da mi preskače. Tako da je mama ta koja me je naterala da odem na operaciju, iako sam se bunila. Bila sam jako uplašena, to mi je prva operacija u životu i bogami sam to muški podnela. Ali moram da kažem, stvarno se divim kolegama i koleginicama koje idu čisto eto tako, zbog lepote, da se malo secnu. Verujte mi, mnogo je grozno i teško. Nije to neki veliki bol, ali se svašta nešto dešava nakon operacije u vašem organizmu", priznala je Milica, i otkrila šta je zapravo urađeno.

"Meni je unutra sve spaljeno zbog nove sluzokože i sad se to sve menja unutra da bih mogla da dišem. I dalje se mučim jer je dug oporavak te ne dišem normalno na nos. Pričala sam da mi je drug u osnovnoj školi razbio nos i zbog toga sam imala devijaciju, zbog čega sam teško disala i smetalo mi je za pevanje. Tako da je došlo vreme da to mora da se sredi i mislim da sam sad napokon završila s tim."

Milica kaže da nije zahtevala od doktora da joj estetski sredi nos kada se već operiše.

"Doktor je morao da mi razbije tu kosku i nije mogao da mi ostavi isti nos, zato je i estetski malo dorađeno. Spolja nije bio veliki problem, ali mi je unutra sve ispravio. Ja sam mu odmah rekla da želim da mi ostavi ovaj moj tobogan na nosu, ne želim da mi menja lik i lični opis i ne želim da ličim na druge neke osobe. U poslednje vreme svi liče jedni na druge, nažalost, tako da sam tražila da mi ostavi sve što prirodnije", dodala je Milica.

Pevačica kaže da se kao zavisnik bori da ponovo ne stavi kapi za nos, u čemu je preterivala.

"Sad se borim da ne stavim opet kapi u nos jer je sve otečeno i ne mogu i dalje da dišem. Znam za mnoge kolege da su navučene na kapi za nos i to je velika droga", kaže Todorovićeva, koja ne podržava koleginice koje preteruju sa hirurškim intervencijama zarad izgleda.

"Ako je njima lepo da se operišu i ako su nezadovoljni svojim izgledom, onda to stvarno podržavam. Ne podržavam kada neko preteruje, tu treba da se zna neka granica. Imaš ogledalo i oči, pa valjda vidiš sebe. Ali izgleda da se ljudi toliko zanesu, pa urade više nego što bi trebalo. Ja sam želela da se ništa ne promeni na mom licu, ali, naravno, našli su se dušebrižnici na Instagramu da komentarišu "jao, sad si ko Mis Pigi", čitam ja to sve i smejem se. Ili "jao, i ti se operisala i više te ne volim", mislim se, i ne moraš da me voliš zbog toga. Uvek će neko da se nađe ko će da komentariše jer ne znaju pravi razlog. Ali nisam svakako to htela da krijem, mnogo je glupo da te neko pita je l’ si radio nešto sa nosem i da se pravim da nisam, to je najgluplje nešto. To je moj život i da sam nešto gore uradila, opet je to moj život i to ne menja moju ličnost, moj karakter i moje pevanje", smatra Milica.

