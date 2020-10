Kaća Grujić, koja je veoma aktivna na društvenim mrežama, oduševila je pratioce novim selfijem.

S obzirom na to da je mlada pevačica nedavno otkrila da je u vezi sa fudbalerom Markom Gobeljićem, očigledno je da je upravo on zaslužan za to da Kaća izgleda bolje nego ikad.

Kaća se pohvalila novo frizurom, ali svi su gledali u njene duge noge budući da je obukla usku crvenu minu haljinu.

Kurir