MILICA TODOROVIĆ OTKRILA DA LI JE POSLE STRUGARA NAŠLA NOVOG DEČKA! Pevačica posle nekoliko meseci progovorila o EMOTIVNOM statusu

Pevačica Milica Todorović neko vreme nije se pojavljivala u javnosti, a sinoć je posle nekoliko meseci stala pred kamere i govorila o operacij i nosa koju je nedavno uradila, kao i o drugim temama.

Jedna od njih bila je i ljubav, te se dotakla i bivšeg dečka, glumca Petara Strugara i tom prilikom otkrila svoj emotivni status.

"Nije to muka, zašto je muka, prosto ljudi se raziđu i to je to. Slobodna sam, ne znam zašto, Znate kako to ide kod mene, kad se neko pojavi, pojavi se, ja to ne krijem", je pevačica za "Premijeru".

