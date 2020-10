SVI HOĆE DA TI UPROPASTE SREĆU, NAMA TO NE TREBA! Tamara Milutinović progovorila o RAZVEDENOM kompozitorom, zbog OVOG kriju vezu?!

Već neko vreme se spekuliše da je Tamara Milutinović u vezi sa kompozitorom Sašom Nikolićem, a pevačica je odlučila da stavi tačku na ovu priču i kaže šta je istina.

Ona je sada istakla da joj je dosadilo da odgovara na pitanja koja se tiču ljubavnog života.

"Dosadila su mi više ta pitanja o ljubavnom životu, ali tebi ću da kažem. Znam da to ljude zanima. Da li će se nagađati, lupetati ili šta god, nisam mogla da znam. Ima istine ima laži, a ono što je činjenica je da imam nekog koga volim i ko me voli. Sve ostalo, kad bude došlo vreme, ja ću stati ispred kamera i pričaćemo o tome. Za sada hoću da ostane ovako, jer svi hoće da ti upropaste sreću. Nama to ne treba", rekla je ona.

A na pitanje da li je u pitanju Saško Nikolić, odgovorila je:

"Saša Nikolić je meni uvek radio dobre pesme, a ne želim da kažem da li je on u pitanju ili neko drugi".

