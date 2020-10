DŽEHVA NAPRAVILA PRVI KORAK SA NINOM: Našla ga na mrežama, pa ga pitala da idu na piće! Ovako je počela veza pevačice i košarkaša

Teodora Džehverović otkrila je da je ona napravila prvi korak u vezi sa sadašnjim dečkom Ninom Čelebićem.

Pevačica je videla Nina na društvenim mrežama, pa je odlučila da ga osvoji.

foto: Printscreen/Instagram

"Ja sam se njemu javila preko Instagrama, onda smo otišli na piće. On je u karantinu snimao svoju mamu, ja sam snimala takođe svoju mamu... Naleteo mi je njegov stori, inače sam ga spazila, bio mi je zanimljiv fizički. Rekla sam mu: "Strava, i ja stalno snimam mamu", on me je zvao na kafu. U kafiću smo pronašli zajednički jezik. U stanu smo se prvi put poljubili, ali oboje smo odlučili da nema potrebe više da pričamo o ovom našem odnosu", rekla je Teodora u emisiji "Ami Dži šou" i dodala:

"Bilo je zanimljivo, objavili smo, a oboje smatramo da to nema potrebe da se to toliko eksponira. Uživamo, jako nam je lepo, Nino mi je pre svega prijatelj."

